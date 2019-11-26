十個威士忌入門需知，別欺騙自己的味蕾！

對於剛入門接觸威士忌的朋友，要對威士忌分門別類，除了要認識酒廠的名字和酒的年份之外，還有很多需知，別只看年份及產地。

圖片來源：Unsplash （一）Dark spirit 其中必須要知道所用的桶，因為威士忌大部分的味道來源是來自木桶的，打個比喻，威士忌就是茶，而木桶就是茶包。而威士忌與Rum一樣，都是Dark spirit，本來所有的蒸餾酒蒸餾完出來都是近乎透明的，而之所以稱為「Dark spirit」就是因為它們從木桶萃取了味道和顏色。

酒體呈紅銅色的威士忌，大多是Sherry Cask。（圖片來源：Unsplash） （二）Sherry Cask（雪莉桶）



對於亞洲人而言，大多接觸、比較喜歡的都是Sherry Cask（雪莉桶）的威士忌，因為口感較甜，帶有果香，比較易入口。而可謂最著名的威士忌Macallan，也主要是Sherry Cask的。Sherry是一種來自西班牙的加強葡萄酒，Sherry Cask威士忌即是用雪莉酒桶來陳年熟成，有說蘇格蘭最初發現用木桶陳年威士忌的做法源於一個巧合，可能是為了方便運送還是逃避酒稅，有商人就將威士忌儲藏在Sherry桶內。而且英國是當時最大的Sherry酒進口國，所以用上Sherry桶而非其他酒桶也有道理。

之前連擅長釀Peaty Sherry風格的Bowmore也有聯乘推出Mizunara Cask的系列（圖片來源：Bowmore） （三）Mizunara Cask（水楢桶）



日本威士忌之所以著名，水楢桶功不可沒，但它究竟是甚麼來的？有說在戰時日本已沒有從歐美購入橡木桶釀酒的資金，於是想發掘自己國家的橡木，就發現了水楢木。但由於水楢木造桶有一定難度，成本很高，而且水楢木水份高，紋理深，會有滲漏的情況出現，其日文名字「Mizunara」中的「Mizu」，就是水的意思。最初日本人發現水楢桶釀出來的威士忌口味不佳，放著放著就忘記了，怎料一段長時間之後被人發現了再拿出來嚐嚐，卻口味驚人，原來，水楢桶需要一段時間才能發揮出韻味。

Bourbon一般色澤較淺。（圖片來源：Unsplash） （四） Bourbon Cask（美國波本桶） 美國產的威士忌叫波本，原料多為粟米等穀物。Bourbon所用的是全新橡木桶，可能是因為美國想促進自家的林木業，而且很多用過的木桶就會賣到蘇格蘭，也是一份收益。美國波本桶大多帶有雲尼拿、蜂蜜、花香等特色，顏色亦相較淺色。

圖片來源：Unsplash （五）Single與Blended



單一麥芽威士忌（Single Malt）中的「單一」並非麥的品種，而是指同一間酒廠出產，要講究起來主要是因為酒廠風格很重要。而Blended Malt又與Blended不同。Blended Malt指的是不同酒廠的麥芽威士忌調在一起，而Blended則是混合了麥芽威士忌及穀物威士忌。



連續式蒸餾器（網上圖片） （六）為何調和威士忌總是給人感覺差一點？



因為不同風格的威士忌都百貨應百客，不同風格不應作比較。只不過，最初調和威士忌的出現可能是商業及成本的考慮，一些酒廠會用穀物威士忌去調和麥芽威士忌，增加生產量，而穀物威士忌所採用的是連續式蒸餾器（Column/Continuous Still），適合大量生產，節省成本，就予人不夠格調的感覺。但事實上，調和威士忌的確比麥芽威士忌口味易入口，才迎合了大眾。

圖片來源：Unsplash （七）何謂OB／IB？



有朋友可能本來未必對威士忌有很大興趣，卻因為IB而入坑⋯⋯「OB」是原廠威士忌，而「IB」則是獨立裝瓶廠，OB具備的是酒廠的特色和風格，而IB則可以時而離經叛道，點亮味蕾。因為獨立裝瓶廠會從酒廠直接購入所選的原桶威士忌，再加以包裝、做Marketing，不少朋友會追捧IB，是因為相信他們的眼光，而且大多是與眾不同的酒。有些IB會標明威士忌來自那間廠，有些卻不會。



圖片來源：Unsplash （八）年份與價錢掛勾？



其實從來沒有定律年份越高的威士忌越好喝，有人反而喜歡年輕有活力、濃烈的酒。威士忌的酒精度會隨著時間而揮發，而年份指的是在木桶內的時間，所以所萃取的木桶味道越重，酒精度卻低了，也就是不少人所說的「醇」和「順喉」。而且因為儲藏成本的關係，所以年份越高價格都會越高。不過，近年人們愛找「舊酒」而非「老酒」，例如80年代出產的10年酒，因為當年的水源、釀造手法與現今都有所不同。

圖片來源：Unsplash （九）單桶原酒與桶號



先從威士忌的酒精度去看，剛說過酒精度會隨著時間而揮發，而剛出產、而酒精度又剛好是40度的大多是兌了水的，當然這些都是量產型的產品。而所謂的單桶原酒，就是直接來自木桶再入樽的原味原味，所以酒精度大多都有小數點的。一個桶可以裝到幾多瓶酒，世界上就只有那個量，而每個桶都有桶號標示在酒標之上。即使是同一系列、年份、但不同桶號的酒，其味道都有所不同，因為每個桶、每塊木的特質都不同。

（十）木桶種類

木桶的形狀／大小分類： Butt（480-600公升） Pipe（550公升） Puncheon（480-500公升） Cognac Cask（350公升） Hogshead（230-250公升） Barrel（180-200公升） Quarter Cask（125公升） Octave Cask（46公升）