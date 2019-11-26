一支公一部車，扭開音樂再無第三者在黑夜公路上飛馳，箇中經驗感覺每個會開車的男人都明，那個猶如進入了另一個宇宙般的時光，其他人不必懂，因為這正是男人赤裸裸面對自己的最好時機。

一個人開車，沒有目的地，沒有時間趕，這趟旅程才算開心。（網上圖片） 在人前，無論我們如何真誠，都免不了一點保留造作，但如果當世界上只剩自己一人，所有面具都再無意義，就是審視自己的最佳時機。

開車途中，大條道理不聽電話，老婆女友老闆債主都可以不理。（網上圖片） 所謂「一個人開車」其實是個簡單的說法，條件上其實還有一些，例如最好是一種純遊車河的狀態，而不是正要趕往某地方做某件事的時候，因為當你有任務在身，多少就會帶來一些緊張感；因為你必須要把注意力放在速度上、時間上、路面環境上，自然沒辦法放鬆。

要好好享受駕駛過程，音響是不可忽視的一項，Audi的A8L就配置有Bang & Olufsen音響，如此級數實在完美。（網上圖片） 在今天資訊發達的世界裡，一個人開車所創造的條件，就是可以隔絕所有外人試圖對你的接觸。一句「正在開車」，是個完全沒有轉寰餘地的狀態，再不識趣的人，也不可能不管你在駕車而作出各種通訊式的滋擾，要是發生甚麼事絕對無人擔當得起。

坐在車廂當中，擁有自己的空間，再壞的天氣也無損心情。（網上圖片） 在無人騷擾的車箱之內，你漫無目的地奔馳，引擎與車輪一直在轉，風聲自窗口狂吼，你儘管大聲地唱歌，甚或流淚，都無人能夠責備或批評。沒有人逼問你任何問題，汽車也不會追問你是否愛她多於髮妻。不用找話題、不用講大話、不用修飾言辭遮蔽感覺。

走一條屬於自己的路，在人生中也許不易，但起碼在拿著方向盤時可以做到。（網上圖片） 於是，你便能夠獲得一個最真誠面對自己的機會。前方的道路就一條，你只要讓眼睛、雙手及雙腳好好控制汽車，趁著所有事情看似都在你控制當中，腦袋大可放空，亦能借機好好運轉，思考連日來的每個遭遇、每個決定，然後自省並覺悟，你的得著自然不小。