塗鴉鬼才最強二次創作 吶喊蒙羅麗莎列陣

時代在轉，世界在變，如果你仍然停留在「塗鴉只是低俗之作，配不上藝術之名」的守舊思想，代表著你已經與時代脫節，皆因英國著名塗鴉藝術Sam Cox (Mr Doodle)，即將帶著一系列的塗鴉作品登陸曾經拍售出多幅世界名作的藝術拍賣行蘇富比。 圖片來源：S|2

用一支箱頭筆，將doodling玩得出神入化，年僅25歲的Mr Doodle是現今最火熱當紅的藝術家之一，不過他的作品在過去卻被一些守舊的藝評家形容為難登大雅之堂，不配「藝術 」之名。面對評論，有人會選擇將責任推卸，歸咎為別人的錯誤和問題，甚或裝作聽不到置若罔聞，而他卻選擇正面回應，透過將一系列以各地名畫為主題的破格「大師級傑作」帶到蘇富比進行拍賣以作逆襲，主動向批評作出反擊。

Mr Doodle 曾經創下連續50小時進行塗鴉創作的紀錄

是次在香港蘇富比展售的「大師級傑作」，Mr Doodle參照了多幅西洋古典、印象派及現代藝術，和當代藝術中的經典作品進行二次創作，以doodling手法重新演繹，帶領觀者以輕鬆詼諧的方式看待藝術。當中的亮點展品包括：

參照Leonardo da Vinci《蒙娜麗莎》的《蒙娜 Doodle》

參照葛飾北齋《神奈川沖浪裏》的《Doodle 海浪》

參照Gustav Klimt《吻》的《Doodle 吻》

參照常玉《曲腿祼女》的《塗鴉曲腿裸女》

參照Mark Rothko《No. 1 (Royal Red and Blue)》的《Doodle 1(皇家紅與藍)》

參照Leonardo da Vinci《維特魯威人》的《維特魯威 Doodle》