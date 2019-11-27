Panerai的Luminor固然擁有一眼能辨的造型，然而Radiomir系列的歷史味道卻也同樣迷人。最近Panerai就推出了兩款相當具代表性的Radiomir系列腕錶，由造型到機芯都無可挑剔。

47毫米的全新Radiomir California（PAM00931）錶盤由中央的金色自然漸變為邊緣的棕色。定價$66,600

集合羅馬數字、阿拉伯數字和時標交錯分佈的設計，亦配備軌道式分鐘刻度外圈以還原舊作。

由替意大利皇家海軍潛水部隊專門設計的舊作中拿取靈感，47毫米的全新Radiomir California（PAM00931）錶盤由中央的金色自然漸變為邊緣的棕色。集合羅馬數字、阿拉伯數字和時標交錯分佈的設計，亦配備軌道式分鐘刻度外圈以還原舊作。

PAM00931的特別之處，是由於當年原型腕錶受軍事機密保護，所以錶盤上並無顯示製造商資訊。

PAM00931的另一個特別之處，是由於當年原型腕錶受軍事機密保護，所以錶盤上並無顯示製造商資訊，因此新款腕錶也沿用了這設定而顯得低調又具內涵。為進一步還原歷史原貌，新錶同樣採用Plexiglas®樹脂玻璃錶鏡。腕錶指針由精鋼製成，經過290°C至300°C的高溫淬煉，呈現出一種特殊的藍色。最具心思的是，新錶的錶殼由AISI 316L精鋼製造，卻首次運用做舊效果裝飾，以帶出沉厚的歷史感。機芯方面，PAM00931用上的是一枚直徑16½法分的P.3000手上鍊機械機芯，兩個發條盒賦予其3日動力儲存，讓錶盤好好顯示時與分。

16½法分的P.3000手上鍊機械機芯，兩個發條盒賦予其3日動力儲存功能。

PAM00992錶盤採用三文治式結構，錶盤印有“8 giorni brevettato”（8日動力儲存）字樣。定價$64,900

另一款45毫米的Radiomir（PAM00992）也沿用了相同的細節設計去重現那一代經典的姿態，錶盤採用三文治式結構，錶盤印有“8 giorni brevettato”（8日動力儲存）字樣。而給予這腕錶8日動力的，是配備小秒盤和兩個發條盒、直徑為15½法分的P.5000手上鍊機械機芯。這腕錶更是僅限於Panerai專門店獨家發售，別無他選。

全新Radiomir系列腕錶防水深度約100米。

兩款全新Radiomir系列腕錶防水深度約100米，同樣採用深棕色油鞣小牛皮錶帶配襯米色縫線。這小牛皮錶帶絕不平凡，原是由極具復古風格的「托斯卡納皮革」製成，也即是於意大利鞣制的本國小牛皮，懂得細味生活的你，就會明白Panerai為錶迷們所做每個細節。