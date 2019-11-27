上周由Tesla創始人Elon Musk主持的最新Cyber​​truck防彈電動車發布會，現場實測，防彈效果未知，但卻抵擋不了金屬球⋯⋯外界評價相當兩極，但上周五的Tesla股價卻旋即暴跌6％。

圖片來源：Tesla 是次的Cyber​​truck有幾項出色的特點：窗戶是由Tesla裝甲玻璃製成，可以防9毫米手槍；充滿棱角、未來感的外觀，是採用與SpaceX的飛船相同的鋼材製成；速度方面，在2.6秒的時間內加速到每小時60英里，比保時捷911還要快；而且還有一個功能：可以拖曳多達6400公斤的負載。作為電動車，也相當高效能，一次充電即可行駛超過500英里。

圖片來源：Tesla Cybertruck打的是卡車市場，由於實測「失敗」，先不說其保護能力，速度可比保時捷，拖吊能力更勝過市面上的卡車。Elon Musk指出，美國的汽車市場中15%是卡車，正是Cybertruck的主打目標。

圖片來源：Tesla 縱使外界評價眾說紛云，有不少人甚至覺得其外觀達到荒謬的水平，也會質疑此車走在大街上是否能融入現在的城市景觀。而欣賞它的人卻認為比市場走前一步，不少劃時代的產品推出，最初都是不被世人所接受的，我們都曾質疑過、笑過iPhone，對於輕觸式是未知的領域，但到了今天卻已成常態。縱使發布會甚至影響了其股價，但也馬上收到十多萬張訂單。現在還在改善階段，最快可能要到 2021 年底才會推出，售價 3 萬 9900 美元至 6 萬 9900 美元，不知道最終版本會否解決玻璃的問題？

實測「失敗」，到底是否意料之外？其後外界不少人對此「抽水」：