【山系時裝】解讀近年大熱高端裝束 介乎時尚與運動之

男裝字典裡著重的是物料、質量、剪裁 、功能性及耐用性等元素，而往往時裝設計師都會向不同的服裝裡尋找靈感，並結合成今天我們在時裝天橋或是店舖裡面看到的革新版本。在云云潮流中，戶外運動經常成為設計師的靈感泉源，尤其是近年大熱的爬山服飾於今個秋冬季更是成功彈出，除了令本身只是推出戶外功能服飾的品牌被受注目外，時裝品牌亦不若而同地把這元素注入今季的系列裡，現在就為大家介紹何謂高端時裝的爬山系裝束及其配襯方法吧。

Kith 2019秋冬季 抓毛外套（Fleece Jacket） 抓毛已經流行了好幾個季節，而且功能性強且非常保暖。 在嚴寒的天氣下，可以將其夾在外套與最底層的上衣中間作為分層的作用，亦可以單獨當外套穿上。

Emporio Armani 2019秋冬季 風褸 防風外套也能作防水雨衣兩用，也可以在溫暖潮濕的天氣中單獨穿上。剪裁及尺寸方面，它應該要有足夠空間容納額外一兩層的衣服在內，但同時剪裁不要過於寬鬆為標准。

Prada 爬山靴 傳統的爬山靴都會以皮革做鞋身配以防水防滑的坑紋膠底，時尚改革的版本也不會偏離太遠，最大的分別莫過於整體鞋型會較傳統的貼身，設計亦偏向簡單化，這樣無論是用來襯休閒的裝束抑或是帶剪裁的長褲同樣合適。

斜孭袋（Cross-body bag）

從腰包到斜孭袋，這些都是來自街頭和戶外運動的服飾演變出來成為今天時尚的版本。以往不曾與時尚扯上關系，如今高端時裝逐漸趨向年輕化、街頭化的時期，以此款式換上更奢華的皮革甚至是品牌logo，不論是配以正式西裝打扮或是較輕鬆的大褸牛仔褲都能頓時變得型格。