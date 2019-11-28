猛龍蝦過江！Red Lobster進駐銅鑼灣

靠海吃海，即使今天的香港已經不復再是當日的著名漁港，但香港人愛吃海鮮的情懷卻從未減退，當中肉質鮮甜口感彈牙的龍蝦更是大受歡迎。以龍蝦為名的著名海鮮餐廳Red Lobster，近日正式登陸香港，落戶銅鑼灣Fashion Walk，準備以主打的龍蝦菜式征服香港市場。 圖片來源：Red Lobster HK

在1968年創立的Red Lobster，最初只是一家位於美國佛羅里達州萊克蘭的家庭式經營小餐廳，憑著主打的龍蝦、鮮蝦及螃蟹菜式，在51年後的今天，發展成在全球12個國家擁有750家分店的神級海鮮餐廳。而最新開幕的香港店樓高兩層，位於銅鑼灣Fashion Walk加寧街及告士打道交界，外牆以紅白藍色為主，店內以黃銅門窗、木槳和船舺木板為飾，並設有一個活龍蝦缸，充滿海岸風情。

與Red Lobster的其他分店一樣，香港店會免費供應聞名的自家製車打芝士鬆餅，並於每15分鐘就為客人更換新焗製好的，以保證質素。餐廳必食的有經典的「無敵海鮮大餐」，包括有肉嫩鮮甜的原條北美龍蝦尾、蒸煮雪蟹腳、招牌蒜蓉蝦及酥脆炸蝦，搭配的熱牛油醬更會特別以蠟燭保溫，極具心思。在各國分店都廣受歡迎的還有包括有招牌蒜蓉蝦、酥脆炸蝦及蝦肉意粉的「大蝦三重滋味拼盤」，以及以精選的7安士肉眼扒或西冷扒，配上鮮嫩多汁的龍蝦尾或大蝦的「海陸雙鮮」。

無敵海鮮大餐

海陸雙鮮

特別值得一提的是，香港店特別推出以本地經典菜式避風塘炒蟹為靈感的「港式避風塘炒龍蝦」、「黃金炸大蝦」，以及以香港人最愛的港式奶茶為靈感的甜品「奶茶意式鮮奶凍」！