【Dry Martini】屬於出色真男人的雞尾酒

多得Ian Fleming (著名特務小說系列《James Bond》的作者)和周星馳，Dry Martini應該算是最廣為人所認識的雞尾酒，就算未到過酒吧、未飲過，也總會聽過，不過到底它實際上怎樣的一杯雞尾酒，你又知道嗎？

Dry Martini是James Bond的指定飲品 (《007》劇照)

Dry Martini的起源眾說紛紜，當中比較多人信奉的說法，是由Martinez演變而成，此外由於Marguerite的調法和材料與Dry Martini甚為相似，也有人不少人認為Dry Martini是Marguerite的變奏版。

以橄欖為飾是現今常見的做法 (網上圖片)

傳統正宗的Dry Martini是由氈酒及苦艾酒以攪拌方法混調而成，濾冰後倒入冰鎮過的Martini杯中，並飾以橄欖或檸檬皮；而氈酒及苦艾酒的比例上則有多種說法，最古舊的有記載配方是2：1，而現今常見的是5：1及6：1，當然想要增強辛辣嗆口感的，8：1和12：1，甚至16：1的調法也是可以的。

以扭過的檸檬皮作飾是另一種常見做法 (網上圖片)

隨著時代演變，Dry Martini有很多不同的變奏版本，當中比較為人熟悉的是加入了橄欖鹽水或橄欖汁的Dirty Martini，以及氈酒及苦艾酒的比例為1：1的Perfect Martini。此外，《James Bond》中經典的「shaken, not stirred」，以伏特加代替氈酒，並以搖勻的方式代替攪拌的Vodka Martini也是現今非常流行的版本。不得不提的，還有在電影《007：Casino Royale》中提到，將三份哥頓氈酒、一份伏特加、半份Kina Lillet利口酒，以搖勻方法混調並加上一片檸檬皮的Vesper Martini。

James Bond為媾女而創的Vesper Martini (《007》劇照)

位於中環置地廣場的日式居酒屋Zuma，最近就與日本釀酒廠Nikka合作，以Nikka的精釀氈酒及伏特加，配上餐廳的自家醃製櫻桃蕃茄，透過分段冰凍科學製作出低於零度的兩款極冰凍日式Martini雞尾酒─ Supercooled Japanese Gin Martini及Supercooled Japanese Vodka Martini，帶來冷冽強勁的口感，以及淡淡的蜂蜜和日本梅子等酸甜味道。