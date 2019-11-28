關於威士忌的五件趣事：不會結冰？要醒酒嗎？

天氣熱，想喝酒，天氣凍，也想飲酒，只不過飲的酒不一樣。冬天是適合飲威士忌的季節，對於業界的銷量，冬季也是高峰期，無他的，一來冬天比較多酒展和活動，而且人的原始天性，入冬就想不停進食，近年的威士忌Pairing也大行大道，最重要的，還是作為烈酒可以暖暖身子。

圖片來源：Unsplash （一）生命之水 不少人都聽過威士忌又有名為「生命之水」，原因為「Whisky」這個字源於蘇格蘭蓋爾語「Uisce beatha」，意指生命之水。要考究其原因，應該是因為蒸餾的關係，初初人們發現了蒸餾的方法，總覺得酒精是提煉自穀物的靈魂。也有說因為蒸餾酒易燃，人們就聯想成為火之精靈的化身，也因如此，蒸餾酒的英文「Spirits」就出現。

圖片來源：Unsplash （二）不會結冰？ 威士忌有如其他高於40度的蒸餾酒一樣，一般放在雪櫃內也沒有問題，要到零下五十度以下才會結冰，至於純酒精的冰點大約是零下130度。只不過，其實是不推薦、也不必要把威士忌放於雪櫃。一來因為冰凍會抑壓了威士忌芳香的揮發；而且威士忌本身不易變壞，最多是走味，放於雪櫃也於事無補，基本上一瓶開過的威士忌放個幾年都不會變壞。至於走味，開了瓶最好半年內喝掉，但也有人認為，開了瓶一個月後的威士忌也很好喝，因為刺鼻的酒精味道都散發了不少，而且多多少少與空氣接觸了後對味道也有影響，是好是差就因酒而異。

圖片來源：Unsplash （三）威士忌要醒酒？ 正正剛才所說，適當地「醒酒」可以散去刺鼻的酒精味，更容易品嚐到迷人的芳香，特別適合初入門的朋友，加上還會有氧化作用所帶來微妙的變化。其實可能大家都體會過，一杯威士忌慢慢品嚐了十多分鐘後，芳香都有所不同，起初撲鼻而來的花果香，卻是最快散去的，而有些比較內斂的味道，如咖啡、堅果的韻味之後才會浮現出來。

圖片來源：Unsplash （四）威士忌的前生 威士忌未被蒸餾之前的酒液，其實就是啤酒，而蒸餾出來、透明無色的威士忌也有著濃濃的麥香，之後入桶後就添加了木桶風味與顏色。近代的蘇格蘭人也有一種飲法「A hauf an a hauf」（a half and a half），是以一半啤酒作為Chaser混合威士忌。除此之外，把威士忌加入咖啡、朱古力也有暖胃作用。當然，最基本的是加水，除了一滴兩滴，也有加入三分之二水的飲法，其原因是溝淡酒精，而突顯出威士忌的香甜。