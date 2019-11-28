Prada推出野外服飾膠囊系列

Prada剛宣布推出以旅遊、野外歷險為設計主題的「Escape」膠囊系列。系列包括男女服裝和配飾，糅合生活及實用的元素，充份體現出冒險家的精神，同時不忘注入品牌一貫的奢華感以優質的面料及裝飾表達出來。

Credit: Prada

Credit: Prada 整個系列以自然的大地色調如卡其、啡、黑為主，偶爾有較搶眼的橙、藍色以及迷彩、花卉圖案作點綴。系列少不了品牌簽名式的尼龍面料，其中尼龍連身衣甚為搶眼、迷彩針織品、迷彩拼花卉圖案的短袖恤衫則是較容易carry的款式。不過個人認為最吸引的還是配飾系列，不論是背囊、腰包、冷帽甚至是厚底短靴都是必買款式，就算你不是位熱愛戶外的人，日常打扮亦能輕易配襯。

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