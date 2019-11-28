縱橫遊戲與現實的超級戰車

可以純粹憑藉天馬行空的理念，把只應存在於幻想當中的瑞獸化成現實，是每個汽車工程師夢寐以求的機會。林寶堅尼就有這個條件，今年他們在蒙地卡羅GT世界錦標賽發佈的Lambo V12 Vision Gran Turismo，正是能夠把每個車迷一齊帶進夢境當中的法寶。

林寶的高調並非刻意營造，而是他們的內裡基因。 能夠發夢就是一種幸福，這次夢想的工程師，就是來自位於聖亞加塔·波隆尼的林寶堅尼Centro Stile設計中心設計師團隊，這群夢想家除了在現實中創造了這部Lambo V12 Vision GT概念車外，汽車更會殺進遊戲《GT賽車》（Gran Turismo Sport）當中，讓每位車迷都可以駕駛得到。

駕駛者要有如噴氣式飛機的飛行員一樣，需從車輛的前部進入駕駛艙。 Lambo V12 Vision GT的設計，是建基於品牌的DNA之上，再賦與超強的未來感。新車採用單一中線，這是林寶堅尼車輛側面輪廓中的經典元素，也進一步強調遊戲設計中的賽車為單一座椅，不需要乘客座位。

一系列駕駛資訊通過虛擬投射展現在駕駛員面前，就如各部科幻電影與動畫一樣。 種種設計細節均為車輛高性能表現而打造，概念車為體現卓越的空氣動力學性能，尾部主要由大尺寸尾翼和顯眼的Y字型尾燈構成；車輛的翼子板與車身主體分離；側窗的六邊形設計靈感源於1968年發佈的林寶堅尼Marzal車型。而不論是前燈或尾燈，Lambo V12 Vision GT概念車都同樣採用了林寶堅尼標誌性的Y字形設計。