【Rolex Daytona爆紅】老婆一份禮物 不鏽鋼貴過金

近期又到拍賣的季節，古董腕錶的成交繼續節節上升！數星期前更寫下有史以來拍出最高價值的腕錶。從而Paul Newman（保羅紐曼）的勞力士光榮退位，不再是全球最昂貴的腕錶了。喜歡古董Daytona的朋友，對保羅紐曼這個名字應該絕不陌生，但到底保羅紐曼這位荷里活影星是一個甚麼樣的人呢？

擁有古典式英俊臉龐和一雙迷人藍眼睛的保羅紐曼生於美國俄亥俄州克里夫蘭市的1925年1月26日。這名荷里活傳奇明星，緃橫影壇超過半世紀，他的代表作，包括與羅拔烈福（Robert Redford）合作的《神槍手與智多星》、《老千計狀元才》、災難片《沖天大火災》，以及為他奪得1987年奧斯卡金像獎影帝的《金錢本色》、03年憑《帝國的崩塌》（Empire Falls）奪得金球獎及艾美獎，是全球最受歡迎及長青的影星之一。在這50多年的演藝生涯中，他除了擁有演員、導演、製片及編輯等頭銜外，這位超級巨星較鮮為人知的另一面就是他創立了自己的食品公司，在1982年他與鄰居開了一家Newman’s Own調味品公司。保羅紐曼起初只是想開個玩笑，但這家公司最後竟然大展鴻圖，發展成一家銷售爆谷、沙律醬、意大利醬汁和其他食物的大型公司，營業額達到上億美元！保羅紐曼也是一位愛行慈善的人，他把公司所有的利潤都捐給慈善機構，截至2007年5月這家公司已經累計捐款2.2億美元（逾17.1億港元）。

Paul Newman與老婆Joanne Woodward攝於1973年康城影展（Getty Images）

Paul Newman當年以$200美元賣出畀James Cox，邊諗到今時今日賣出成1.4億港元。（forbes）

Rolex Daytona刻上「Drive Carefully Me」，是老婆Joanne Woodward送給他的禮物。（Phillips）

這位荷里活巨星及商人十分體恤弱勢社群，為重病的兒童設立醫療設備，還為戰爭中流離失所的難民提供捐款，幫助他們重建家園，他曾戲言經營沙律醬及有機食品廠比演戲賺得更多。

相信保羅紐曼除了在電影及食品有關連外，其次的就是與勞力士手錶相提並論，雖然Paul Newman Daytona並不是一個官方的型號，但在腕錶界卻無人不知。很多人以為保羅紐曼在電影和汽車賽事中所佩帶的手錶就是坊間傳言的Paul Newman Daytona，但事實並非如此。

在1969年的電影《Winning》中，是他在荷里活銀幕上首次與勞力士手錶一起亮相，但沒有證據顯示在此電影中亮相的就是Daytona型號的手表。一般市場上都叫同類型號Daytona的為Paul Newman（九點位置的小秒針盤用上15、30、45、60的分隔）。

電影《Winning》。（Phillips）

電影《Winning》。（Phillips）

在2003年的一次訪問當中，他說記憶已經模糊，不能確定拍《Winning》時是否帶上Daytona了，但他卻確認在1972年收到太太所送給他的第一隻Daytona。這隻不鏽鋼Daytona，正是在2017年寫下世界記錄、拍出17,800,000美元。

Maroon 5主音Adam Levine也愛Daytona。（NBC.com）

007占士邦Daniel Craig以西裝襯Daytona示人。（pinterest）

超紅歌手Ed Sheeran改以皮帶襯。（NBC.com）