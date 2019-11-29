Brandy白蘭地對不少品酒入門者來說總帶著一絲的神秘感，首先因為其價格相對大部分酒類來得高昂，而且當中的學問也豐富深厚。然而你也毋須退縮，只要學懂以下Keywords，打一點根基再由淺入深邊試邊學，白蘭地的世界真的精彩。

網上圖片 Brandy 學白蘭地，第一個字要識的，當然就是Brandy本身。宏觀來說，Brandy泛指所有以水果類原材料做的酒，再經蒸餾濃縮而成酒精濃度達35%-60%的烈酒，所以並不一定是葡萄酒才能製成白蘭地，只不過是葡萄酒比較常見而已。

只有出產於法國干邑區的白蘭地才能叫做干邑。(網上圖片) Cognac 就如同只有出產於法國香檳區的有汽酒才能叫做Champagne，干邑也是僅僅指產於法國干邑區的白蘭地，所以說干邑是白蘭地，但白蘭地卻不等於干邑。

VSOP的全寫就是very superior old pale，指調配白蘭地眾多原液當中，其儲於木桶的年份也得起碼有4年時間。(圖片：Hennessy Cognac VSOP) VSOP 高級白蘭地對年份有嚴格標準，VSOP的全寫就是「Very Superior Old Pale」，指調配白蘭地眾多原液當中，其儲於木桶的年份也得起碼有4年時間。其實還有一個更低級別的是VS（Very Special），其年份要求只有2年，所以沒幾多人會特別在意。

代表了白蘭地最高規格的XO （Extra Old），也被稱為Napoléon，所需要酒液在木桶中陳存達6年或以上才用作調配。Martell新推出的XO樽身經全新設計。(圖片：Martell XO) XO 比起VSOP更上一級的，就是大家常聽到幾乎代表了白蘭地最高規格的XO。其全寫其實是Extra Old，也被稱為Napoléon，所需要酒液在木桶中陳存達6年或以上才用作調配，因此更為珍貴。

白蘭地的顏色和氣味原來都是來自於陳存的酒桶。(圖片：Unsplash) Barrel 木桶，也就是在葡萄酒被蒸餾而成白蘭地後，用以裝載的器皿。當不少人以為那不過就是容器吧，事實上白蘭地的琥珀色澤，就是百分百來自木桶，而可以說，白蘭地的風味，也基本上都是來自於木桶的。所以沒有人會像飲紅酒那樣，疑問白蘭地是用甚麼葡萄製成，反而會提及木桶的來源與資料。

Angels’ share 白蘭地入桶之後，經過三年的熟成，往往會出現大約3%的酒液蒸發流失。浪漫的法國人就以Angels’ share來描述那消失的部分，並指正是天使們把蒸餾酒液化成液體黃金的過程中會先作品嚐。

Eau de vie生命之水是無色而帶輕微果香的蒸餾酒。(網上圖片) Eau de vie 法文直譯成「生命之水」的這個字，描述的其實就是剛完成蒸餾濃縮的酒液，而且未被置入桶中著色及加香，而這種生命之水通常仍保有非常輕微的果香。