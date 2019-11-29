【西裝教學】一文學識分別英意不同 先睇膊位實無錯

撰文：Mariane
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每位成功男士的衣櫥裡，必定會擁有不同款式的西裝。雖然因應不同職業性質、場合對於打扮裝束會有所不同，但許多時候西裝都是男士打扮造型的極緻。所以如果你對不同款式的西裝有一定的知識，懂得分辨當中的細節，你將能夠在西裝群中脫穎而出，讓人另眼相看。
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西裝剪裁大致可分為英式和意式，通過裁剪、度身及製作的方法，可簡單分辨出英式西裝與意式西裝的不同之處。
英式西裝：
・擁有更寬闊的肩部，通常帶有肩墊，所以上身看起來會較筆挺
・特點是腰部收腰及肩部線條棱角分明
・西裝翻領較尖及窄（Peak Lapel）
・插袋 (左右側袋) 是斜型設計 (Hacking Pockets)
・背後有雙背開叉位置
・西裝較長身
・整體西裝線條硬朗
適合：
・中等身型及運動健碩型
・出席正式場合及平日的商務會議
意式西裝：
・十分講求展現曲線美，剪裁亦較摩登時尚
・新款的設計均以unlined、沒有肩墊為主，能塑造出較自然的效果
・西裝翻領較寬
・沒有袋蓋設計
・背後沒有開叉
・西裝衣長較短
適合：
・瘦削及運動健碩型
・各種晚宴及派對場合