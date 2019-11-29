【西裝教學】一文學識分別英意不同 先睇膊位實無錯

每位成功男士的衣櫥裡，必定會擁有不同款式的西裝。雖然因應不同職業性質、場合對於打扮裝束會有所不同，但許多時候西裝都是男士打扮造型的極緻。所以如果你對不同款式的西裝有一定的知識，懂得分辨當中的細節，你將能夠在西裝群中脫穎而出，讓人另眼相看。