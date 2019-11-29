【西裝教學】一文學識分別英意不同 先睇膊位實無錯

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每位成功男士的衣櫥裡，必定會擁有不同款式的西裝。雖然因應不同職業性質、場合對於打扮裝束會有所不同，但許多時候西裝都是男士打扮造型的極緻。所以如果你對不同款式的西裝有一定的知識，懂得分辨當中的細節，你將能夠在西裝群中脫穎而出，讓人另眼相看。

Credit: The Rake

Credit: BOSS

西裝剪裁大致可分為英式和意式，通過裁剪、度身及製作的方法，可簡單分辨出英式西裝與意式西裝的不同之處。

英式西裝：

・擁有更寬闊的肩部，通常帶有肩墊，所以上身看起來會較筆挺

・特點是腰部收腰及肩部線條棱角分明

・西裝翻領較尖及窄（Peak Lapel）

・插袋 (左右側袋) 是斜型設計 (Hacking Pockets)

・背後有雙背開叉位置

・西裝較長身

・整體西裝線條硬朗

適合：

・中等身型及運動健碩型

・出席正式場合及平日的商務會議

意式西裝：

・十分講求展現曲線美，剪裁亦較摩登時尚

・新款的設計均以unlined、沒有肩墊為主，能塑造出較自然的效果

・西裝翻領較寬

・沒有袋蓋設計

・背後沒有開叉

・西裝衣長較短

適合：

・瘦削及運動健碩型

・各種晚宴及派對場合

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