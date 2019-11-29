【Star Wars 聖誕】星戰版 For Him／For Her 禮物之選

聖誕前一個月情侶們開始煩惱著，如何選擇送給另一半的聖誕禮物。如果他／她是星戰迷，今個12月就不用憂愁了，因為悉逢《Star Wars》系列的外傳影集《The Mandalorian》上映，星戰的周邊產品紛紛出爐，既有實用型，亦有走可愛路線的，今回就盤點一下這個聖誕節的For Him、For Her之選。

For Him

對於星戰迷，其實大多數都是男生，而也有不少女生是被男友們潛移默化，一起看其電影、影集、甚至是打機。早幾年出過的Darth Vader版PS4，是不少女生用來送男友的體貼之選，但恐怕就此葬送了男友予虛擬世界⋯⋯相比起打機，跑步就不一樣，既可以一起做運動，又健康，多好！早前adidas的《Star Wars》系列聯乘之作，推出了三款分別是「千年鷹號」、「X翼戰機」以及「死星」版本的跑鞋，穿起之後未必有原力，但肯定多了一份跑步的原動力！

For Her

男主外女主內，雖然傳統卻實用，因為男生夠膽煮你都未必夠膽食（好似係），當是懶的藉口也好，男生們也是時候送女生一個煮飯煲，是次聯乘的是專出快煮鍋的Instant Pots，有著大、中、小三個容量，設計的角色有Darth Vader、Stormtrooper、Chewbacca、R2D2及BB-8，R2D2及BB-8向來都是Helpful的小幫手，只不過是次的戰場是家中廚房。系列價錢由 $79.95 至 $119.95美元，將於12月13日正式發售。

圖片來源：williams-sonoma.com

For Him

送電話不再是男生給女生，因為同樣在今個12月推出的Samsung Galaxy Note 10+ 「First Order」版手機，型格紅黑設計可以反令男生心動。除了外觀，連機內介面如Wallpaper、動畫、甚至是鈴聲都是《Star Wars》版本的！新作將於於12月20日於香港推出，建議零售價為1,300美元。

圖片來源：Samsung

For Her

剛介紹的快煮鍋可能方便實用，但對於現代女性考慮的不只有功能性，煮食之道講求一個心字，如果想另一半將煮食之藝術發揮到極致，可能就要送她一套法國的Le Creuset～

點擊查看《Star Wars》× Le Creuset系列介紹：

For All

最後介紹的，相信男女皆宜，可能大家已經排排坐在收看現正上映的《The Mandalorian》，其吸引之處在於聚焦在向來別具魅力的賞金獵人，而影集最大的「萌」點，就落在可愛的BB Yoda之上（非BB版Yoda，而是同族的後人），相信不論男女生也會內心融化。早前就有消息釋出，相關的周邊商品將會趕在聖誕之前的 11 月 22 日推出，推出的平台包括Disney本身以及Amazon等。

Baby Yoda 有幾可愛？