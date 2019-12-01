【金子眼鏡大本營】直擊Backstage眼鏡職人重地

談論過職人們的豐功偉職，亦探討過賽璐珞的獨特之處，相信是時候直入中路。正所講牡丹雖好也需綠葉扶持，不管你怎樣才華洋溢，有時也需要有人在背後支持，而金子眼鏡工房Backstage就是一個專門培育人才的好地方。
撰文：Kelvin
Backstage內擺放了三個打磨滾筒，裡頭放置了幼沙、中沙和粗沙等物料，而每副鏡框都需要以日計分別的擺放在內以作打磨。
對於日本人來說，職人普遍被受尊重，不管你是壽司職人，又抑或從事傳統工藝區別，職人們都是透過自己熟練的技能和雙手，打造出不同層面的產品。有人話職人（Shokunin），他們一輩子只做一件事，憑著日積月累的經驗和手技，得到日本國民的尊重和肯定，繼而衍生出所謂的「職人精神」。成立於2006年的眼鏡工房Backstage乃是金子眼鏡株式会社的生產基地，位置福井縣鯖江市，而近年市場上的日本手造架有很多都是出自這個地方，感覺不可思議。正如電影「食神」裡頭所講的中國廚藝訓練學院，Backstage正正是一所專門培育眼鏡職人的地方，由新一代的職人團隊操刀，利用傳統手製眼鏡的生產模式，配以先進和精準的器材把新舊概念融為一體，打造出金子眼鏡的流行風格。
日本職人是怎樣煉成的？
無可否認職人在日本社會中扮演着重要角色，他們憑著專業知識與技術結合，並且重視細節，把熱情投放於每天的工序中。就似最近由木村拓哉主演的日劇《Grand Maison 東京》，不管你本身具備著甚麼經驗，學徒亦要由切菜的基本功做起，時間相當漫長。記得在8、9年前參觀過金子眼鏡位於福井縣的Backstage工房，裡頭的職人年齡大概以20至30歲為主，年青兼且具有魄力。然而當日我們一夥數人團隊在工房內參觀遊走，但職人們卻不為所動，非常專注地工作、一生一心，相信這就是所謂的職人精神。Backstage內細分為多個部門，例如切割、清洗、打磨等；每個工序都條理清晰，確保不會有任何錯誤發生。就以打磨為例，他們主要把鏡框放進三個不同的滾筒內，裡頭放置了幼沙、中沙、粗沙，並結合由竹子切割而成的菱形粒狀物體以及拋光粉一同打磨，最後再交由人手處理清洗。
Backstage內部門分類得十分清晰，例如專門做清洗、切割以及風乾壓縮等，分門別類、井井有條。
當金子眼鏡尚未面世
金子眼鏡可說是日本眼鏡職人的訓練基地，早在1958 年建立於福井縣的鯖江市，是世界知名的眼鏡製造商之一。2006 年，金子眼鏡開設了自家的生產工房Backstage ，兩年後亦在大阪的芝川大廈以THE STAGE名義開設了專門店 ，並推出自家品牌金子眼鏡。認真來說THE STAGE不只是一家眼鏡店，同時亦是一個職人的訓練場所，他們會開設專業課程，讓一眾來自福井縣的職人教導如何手製出一副眼鏡。初期嘅金子眼鏡大多以賽璐珞製作，其後開始推出板材系列，外形款式變得年輕化，同時亦得到世界之認同。
Issey Miyake X 金子眼鏡六邊形銀色金屬支架與淺灰透明Acetate眼鏡。
關於Kelvin Tsui
上目眼店的主理人，醉心推動手造及時裝眼鏡的重要份子。自小對舊事舊物有不解的情意結，希望透過自己將擁有悠長歷史文化的日本手造架及潮流元素的鏡架介紹予各位。(www.ocularplus.com)