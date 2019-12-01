【金子眼鏡大本營】直擊Backstage眼鏡職人重地

談論過職人們的豐功偉職，亦探討過賽璐珞的獨特之處，相信是時候直入中路。正所講牡丹雖好也需綠葉扶持，不管你怎樣才華洋溢，有時也需要有人在背後支持，而金子眼鏡工房Backstage就是一個專門培育人才的好地方。 撰文：Kelvin

Backstage內擺放了三個打磨滾筒，裡頭放置了幼沙、中沙和粗沙等物料，而每副鏡框都需要以日計分別的擺放在內以作打磨。 對於日本人來說，職人普遍被受尊重，不管你是壽司職人，又抑或從事傳統工藝區別，職人們都是透過自己熟練的技能和雙手，打造出不同層面的產品。有人話職人（Shokunin），他們一輩子只做一件事，憑著日積月累的經驗和手技，得到日本國民的尊重和肯定，繼而衍生出所謂的「職人精神」。成立於2006年的眼鏡工房Backstage乃是金子眼鏡株式会社的生產基地，位置福井縣鯖江市，而近年市場上的日本手造架有很多都是出自這個地方，感覺不可思議。正如電影「食神」裡頭所講的中國廚藝訓練學院，Backstage正正是一所專門培育眼鏡職人的地方，由新一代的職人團隊操刀，利用傳統手製眼鏡的生產模式，配以先進和精準的器材把新舊概念融為一體，打造出金子眼鏡的流行風格。

日本職人是怎樣煉成的？

無可否認職人在日本社會中扮演着重要角色，他們憑著專業知識與技術結合，並且重視細節，把熱情投放於每天的工序中。就似最近由木村拓哉主演的日劇《Grand Maison 東京》，不管你本身具備著甚麼經驗，學徒亦要由切菜的基本功做起，時間相當漫長。記得在8、9年前參觀過金子眼鏡位於福井縣的Backstage工房，裡頭的職人年齡大概以20至30歲為主，年青兼且具有魄力。然而當日我們一夥數人團隊在工房內參觀遊走，但職人們卻不為所動，非常專注地工作、一生一心，相信這就是所謂的職人精神。Backstage內細分為多個部門，例如切割、清洗、打磨等；每個工序都條理清晰，確保不會有任何錯誤發生。就以打磨為例，他們主要把鏡框放進三個不同的滾筒內，裡頭放置了幼沙、中沙、粗沙，並結合由竹子切割而成的菱形粒狀物體以及拋光粉一同打磨，最後再交由人手處理清洗。

Backstage內部門分類得十分清晰，例如專門做清洗、切割以及風乾壓縮等，分門別類、井井有條。 當金子眼鏡尚未面世 金子眼鏡可說是日本眼鏡職人的訓練基地，早在1958 年建立於福井縣的鯖江市，是世界知名的眼鏡製造商之一。2006 年，金子眼鏡開設了自家的生產工房Backstage ，兩年後亦在大阪的芝川大廈以THE STAGE名義開設了專門店 ，並推出自家品牌金子眼鏡。認真來說THE STAGE不只是一家眼鏡店，同時亦是一個職人的訓練場所，他們會開設專業課程，讓一眾來自福井縣的職人教導如何手製出一副眼鏡。初期嘅金子眼鏡大多以賽璐珞製作，其後開始推出板材系列，外形款式變得年輕化，同時亦得到世界之認同。

Issey Miyake X 金子眼鏡六邊形銀色金屬支架與淺灰透明Acetate眼鏡。