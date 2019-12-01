LVMH百億美元收購Tiffany的價值，擴展新版圖、六爪經典

早前LVMH收購Tiffany&Co.的消息成為一時熱話，為何當Tiffany近年狀況不斷下滑，全球最大奢侈品集團LVMH卻以逾162億美元將之收購，創下集團最巨額收購之紀錄，Tiffany的吸引力何在？

Audrey Hepburn主演的《Breakfast at Tiffany's》劇照 原來自2014年至2017年，Tiffany已連續十個季度沒有成長，雖然其前CEO也因此而下台，但直到今年，其銷售額仍遠低於預期，全球淨銷售額也下降了3%，縱使這是全球大環境，但LVMH也早就對Tiffany提出收購，而後者卻一直沒有答允。

Tiffany於今年九月，在上海舉行180周年展覽《Vision & Virtuosity》 持有LVMH 51%股份的CEO Bernard Arnault，於今年3月就因為LVMH而位列全球富豪榜第四位，而不惜一擲千金買下Tiffany，相信是他所下的重要一步棋，將LVMH打造成世界第一的奢侈品帝國。在之前，LVMH已將Tiffany的最大對手、意大利品牌Bulgari收購，但對於珠寶首飾市場上，仍遠不能佔下最大份額，直至將Tiffany也盡收囊中，市場份額提升至18.4%，而更重要的是，LVMH向來主打高端品牌，而Tiffany的消費者群卻相當多元化，也是相對年青的，Z世代的消費力與日俱增，特別是在於中國市場。原來全球奢侈品市場有高達三成來自中國，而Tiffany近年也進取打下中國市場，相信也是LVMH擴大版圖的重要一步。