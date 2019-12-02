從攝影與網上發跡的#FR2 今個秋冬衛衣繼續反叛地戒煙！

近日氣溫急降，翻開衣櫃卻發現實在需要添置秋冬款？衛衣是不少朋友的選擇，穿搭簡單而別具個性，近年韓風減退而日本風漸漸歸來，想選擇有性格又有故事的日本品牌，#FR2可能可以考慮。

兔仔頭與Leica，是最初#FR2與石川涼的Icon（網上圖片） #FR2（Fxxking Rabbits）向來以反叛深入民心，上季度推出過的「Real Logo」、「Fake出廠」系列也有夠耐人尋味，品牌之所以近年火熱，除了品牌性格突出，也相當善用網路媒體，而且推出的系列都話題不斷，與不少時尚品牌一樣，其主理人石川涼本身也先以攝影俘虜人心，他最初在網上媒體出現，戴著兔仔頭套成為著名Icon，推出大量以女性臂部為題的照片，及後開了個人相展，再推出時尚品牌#FR2。

#FR2 Logo 其Logo也個性十足，是一對「交配」中的兔仔，並非純粹賣弄色情，本身是攝影師、也獨愛Leica的石川涼認為，攝影與性愛有一定關聯性，例如按下快門那一下快感、情緒與衝動，豈不是Decisive Moment的一瞬間。他亦覺得，攝影師與被攝者之間的交流與信任，猶如男伴女伴的關係。至於為何用上兔仔呢，自小就刻下「小白兔＝純潔」的我們反而誤會了，雖然讀幼稚園時表現不好就會於手冊上蓋下豬仔印仔，反之就是兔仔，只是因為兔仔白雪雪，但在西方人眼中，兔仔卻是代表「好生得」，因為牠們一年四季都在交配⋯⋯就連著名的成人向品牌PLAYBOY也是用兔仔頭作為Logo，也發明出兔女郎。

過去作品：

新一季的衛衣上的番梘相信令人想起Fight Club（網上圖片） 石川涼的兔仔頭、品牌的Logo已成日本的潮流文化Icon之一，至於其系列單品，最著名的有「Smoking Kills」，純粹是為慶祝石川涼自己戒煙成功。不過，品牌向來常與其他潮流指標聯乘，例如CLOT、藤原浩的Fragment Design等，石川涼與藤原浩也是好友。此外，「Smoking Kills」作為品牌定番系列，也糅合不少潮流與文化，例如推出過的經典名畫系列，上季大玩疆屍元素，今季的番梘相信令人想起Fight Club，一雞兩味，反叛與幽默令人喘不過氣。

今季最新衛衣款式：