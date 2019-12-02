【Mercedes-Benz SUV 】GLE450坐得舒服　又能與家人越野

舒適、安靜、實用、力量充沛，不用太尖銳地把優勢傾側於某個單方面，而選擇以毫無弱點式的將作品造得面面俱圓，這就是我眼前平治的全新GLE的特點，也是平治放置在其SUV作品上的一種態度。

Mercedes-Benz GLE在市場上競爭對手其實不少，品牌推出這作品的時機並不特別早，價錢也未必擁有巨大優勢，但你卻可預知這款式卻一定會得到買家垂青，原因不在它有甚麼你非買不可的原因，只是如果你懂得計數，就會發現這部車無得輸。

論實用性，全新的Mercedes-Benz GLE受益於額外80mm的軸距，有需要時，就能夠做出七座位的靈活空間，載人載貨任你擺布。

汽車最搶眼球的，未必是那肌肉感十足的威猛造型，反而是跳進駕駛席時赫然出現眼前的那幅雙12.3吋電子屏幕，看清楚了，是兩部而不是一部，那橫跨整個中控台的豪邁之感實在氣勢非凡，用來控制車內所有設備，你手指再不用鬼鬼竄竄怕按錯隔離，而且即使像我那樣老花近視樣樣齊也輕鬆自在，屏幕用來顯示地圖導航就更加一流。

從推出以來合共售出超過200萬部SUV，証明大有追捧。(大魔 攝)

車廂空間寬敞，頭頂絲毫不覺壓迫。(大魔 攝)

新GLE的造型雄偉，頭蓋的引流線令汽車充滿肌肉感。(大魔 攝)

講求力量的，這次GLE450裝配的是一副直六引擎，而非過往GLE300d的四汽缸，多出的兩個汽缸毫無懸念是為了那多達3公升的容積而設。再加上Turbo輔助變出額外20匹的馬力支援，令整部猛獸可得享多達367匹整體馬力，在500牛頓米的扭力加持下，0-100 km/h加速只需5.7秒。

即使力量如此巨大，但坐在GLE之內，你能感受的又有如身處高級豪華房車，寧靜、穩定，轉向準確而平衡，加上車廂內空間寬闊。所以說，你也許不會讓GLE帶著你挑戰off-road，但每天陪你上下班，GLE絕對交足功課。

雙12.3吋電子屏幕橫跨整個中控台，進一步數碼化。(大魔 攝)

車廂內飾細節質素一流，手感十足。(大魔 攝)

電動座位調校加上座位記憶功能方便又貼心，手工豪華。(大魔 攝)

車廂空間寬敞，頭頂絲毫不覺壓迫。(大魔 攝)

E-Active Body Control可以獨立調控四個轆避震，令司機及乘客坐得更舒服。(Mercedes-Benz)