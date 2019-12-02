H&M推出衣服租借服務 暫時只限瑞典旗艦店

過度消耗引伸出來的環境問題一直是時裝界正在面對的難題，雖然還要在全球經濟不景氣、市場競爭等問題下找出對應方法，但是能夠以良心品牌來打正旗號相信也能為品牌的形象加分。

瑞典時裝品牌H&M是全球速食時裝品牌的龍頭之一，全球店舖多達5千間。現在已開始於位於斯德哥爾摩的旗艦店測試服裝租借服務， 顧客只需要付出37美元就可以從一系列達50件的衣服裡挑選來租借，不過暫時只適用於品牌的尊貴會員。此服務與美國連鎖店舖Urban Outfitter 及Banana Republic早前推出的服裝租借服務相若。

H&M Conscious系列裡的部份物料是來自循環再用、可持續的物料，更可追溯到製做的源產地。（H&M）

這大褸的羊毛就是循環再用物料。（H&M ）

H＆M將在三個月後評估該試驗的成功性，然後再決定是否進行進一步的擴展。業務發展總監Daniel Claesson坦然說他們對服裝租借抱有很大的信心，但仍然需要進行大量的測試及從中學習，從而去做一些調整和改變。其實品牌對環保及可持續時裝一向熱心，繼於9月時宣布不再向巴西採購皮革，以免加劇亞馬遜雨林山火問題後；亦致力計劃於2040年將其溫室氣體排放量變為負值的程度，這意味著它將能夠抵消其生產時所產生的溫室氣體，希望未來能看到更多品牌加入這行列。