隈研吾本月兩大新作面世：新國立競技場、聯乘ASICS「移動建築」

東奧主場館「日本新國立競技場」歷經3年重建終於如期完工，出日本著名建築設計師隈研吾之手，同時也迎來與Asics聯乘的新鞋履，隈研吾的兩大新作，設計概念都是來自大自然？

「新國立競技場」被譽為「會呼吸的建築」、「森林體育場」（美聯社） 隈研吾的建築風格不難被人認出，光在東京就有多處地標性作品，相信曾吸引不少朋友留下影照，作為世界性的著名建築師，他特別喜歡將建築融入大自然，也是所謂的「負建築」概念，他曾說過：建築物如人體一樣需要灌注靈魂，化為大自然的一部份。剛於11月底完工的「日本新國立競技場」被譽為「會呼吸的建築」、「森林體育場」，主場館不設冷氣，卻是以自然風降溫，也就出自隈研吾之手。原來，自1979年修讀建築的他，當年也就因為1964年見到東京奧運的主場館「國立代代木競技館」，深受其日式現代建築風格所影響而立志成為建築師。

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本來由Zaha Hadid建築團隊主理的新國立競技場設計圖（網上圖片） 不過，可能大家幾年前都有留意，來年舉辦的東京奧運其實波折重重，先有福島災難後重建而令日本國民對於申辦奧運而持兩極意見，而其奧運標誌設計也引來抄襲風波，一改再改，連這個奧運主場館，本來也是由幾乎可謂是世界最著名的Zaha Hadid建築團隊所主理，最後卻因為造價高於本來預算兩倍以上而遭腰斬，計劃推倒重來，重新招標。於2015年，兩個新方案入選，分別來自日本兩大星級設計團隊隈研吾以及伊東豊雄，最後由前者奪得。

最初的隈研吾之所以沒有參加，因為當時的參賽條件中要求參加者必須是業界大獎得主，例如普立茲獎（Pulitzer Prize），日本不少建築師都得到過，例如安藤忠雄、伊東豐雄、妹島和世，但隈研吾卻不在其列。或許，隈研吾對於建築的著眼點與常人不同，他比起外觀、美學，更著重人文價值、人地關係，思考如何與環境共存，也就用上大量的天然材料。就新國立競技場而言，出上了不少木材，主場館外圍也種植4.8萬棵樹作分隔。但是次的項目在預算方面非常敏感，畢竟曾經因為這個問題而推倒重來過，隈研吾堅持使用的木材會令預算增加，於是他就思考用上本地的杉木，除了省下不少成本，促進本地生產，也減卻了外來運輸而造成的排放與浪費。他認為這場館是來自國民的成果。