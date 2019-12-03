Audi 加入戰團！品牌首部純電動SUV e-tron Sportback 開賣

擁有越野車的強大性能，又有旅行車的舒適空間，SUV的龐大市場佔有率證明了它的主宰性，不過近年卻飽受評擊，指SUV在高性能背後，帶來種種環保問題。隨此而起，各大車廠近年都致力研發混能甚或純電動的SUV，而Audi亦為其純電動的e-tron 系列，帶來全新的SUV coupé車型 — e-tron Sportback。

由參戰Formula E，在著名賽車遊戲《GT Sport》上發佈概念車e-tron Vision Gran Turismo，到去年正式推出首部純電動車e-tron Quattro，Audi展現了在電動車市場上的野心，並快速地發佈了e-tron系列的第二部作品，full size SUV的e-tron Sportback。車身外型設計極具Audi典型的硬朗剛強味，長4901mm、闊1935mm、高1616mm、軸距2928mm，車廂及儲物空間極為寬敞舒適；搭載的前後雙電動摩打，輸出高達265kW馬力及釋出高達561Nm峰值扭力，帶來200km/h極速，以及0-100km/h只需要6.6秒的加速力，若然開啟了boost模式，更可於8秒內輸出高達300kW的澎湃馬力及釋出高達664 Nm超強峰值扭力，在5.7秒間完成0-100km/h加速。

安裝在兩軸之間，置於乘客座下方的電池系統，可儲存95 kWh的總電量，並在396V的額定電壓下運作。當減速力達到0.3g時，高壓電池會由後方電動摩打充電，電力回收系統會在減速滑行或煞車時調節兩層電池模塊之間的回收量，而駕駛者亦可調較軚盤上的撥片，揀選三款不同的滑行回收電力程度，當從100 km/h的速度煞車，e-tron Sportback的電力回收量更可達到300 Nm和220 kW的，加上各項減少電耗的技術，帶來最高長達446公里的續航力。

e-tron Sportback配備了數碼矩陣LED頭燈，光束細分成微小像素，能以高分辨率照亮道路。這設計基於數碼微鏡設備技術（digital micromirror device），以一個包含百萬微鏡的小芯片，每個微鏡的邊長僅為百分之幾毫米，而借助靜電場，每個微鏡每秒可傾斜多達5,000次。根據設置，LED燈可通過透鏡照射路面，或遮擋特定區域的光線。