趁著滑雪季節推介好看又實用的滑雪裝備

又來到一年一度的滑雪季節，不論你是初學者或是專業級水平；決定到日本或是瑞士的雪山挑戰，一套防水、耐用和功能性兼備的滑雪裝備是必需的，如果能夠穿出高端時尚感的話相信亦能為你增添自信吧。

Credit: DSquared2 要選擇完美的滑雪外套來襯托著同樣完美且潔白無瑕的雪山時，外觀當然是你要考慮的因素。但更重要的是，你選擇的外套能夠發揮出其應有性能，以下是你需要主意的幾點。

Credit：O'Neill Ski 還是 Snowboard? 滑雪基本上分為Skiing和Snowboard，前者是大家不陌生的雙板，後者則是俗稱滑雪板的單板。基本上Snowboard滑雪外套會比較寬鬆而長身，而專為Ski而計的滑雪外套則更短且貼身。 這是因為相比Ski，玩Snowboard時會有較多利用上身去跳躍、轉彎和抓握的動作。

+ 3 + 2

防水且透氣度高

滑雪這種高體能運動本身就是又濕又熱，所以要找一件能解決這兩個問題的外套是怎樣長時間在戶外保持舒適的關鍵。滑雪時排汗能做到透氣但同時防止溶雪時的濕氣走進外套是必需的。

其它裝備：

頭盔及眼罩

不要以為冬天就不用怕太陽，因為積雪對陽光的反射率能高達95%，紫外線指數極高。

雪鞋

雪鞋是滑雪的精髓，沒有它萬萬不能，雪鞋是保護你雙腳的工具，因此雪鞋的尺寸很重要，如果太大就沒有辦法有效控制雪板方向，反之則會傷到腳趾。

推介品牌：

Bogner – 由德國職業滑雪選手Willy Bogner Senior及其妻子創立專為滑雪而設的服裝品牌，集功能與時尚於一身。

Aztech Mountain – 專為男士而設的高性能運動服，結合高科技物料及貼身剪裁。

Templa - 結合高科技技術的奢華版高性能運動服，例如加入RECCO®雪崩救援系統，增加在緊急情況下被搜查的機會。

Arc’teryx – 是戶外高性能運動服裝裡的法拉利，品牌致力研究革新技術並有專門為滑雪而設的系列，雖然價格不便宜但物有所值。

Moncler Grenoble，DSquared2 – 時裝品牌推出的滑雪服飾，讓你的造型更添時尚性。

Volcom – 專為Snowboard人士而設，備有的Zip-Tech專利技術能將外套以拉鏈連接下身的長褲，能你可以整天保持乾爽。