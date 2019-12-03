2019 IWC飛行戰鬥群・霸氣佬味湧現

IWC有著非常多出色的運動腕錶作品，涵蓋潛水、賽車、機師三個海陸空主線。當中的Pilot系列，更受盡錶迷追捧，品牌在2019年推出的多款作品，每一隻都吸引力爆燈，以下介紹這飛利戰隊，讓我們一起飛航萬里。

Blue Angels特別版計時腕錶配備拋光黑色陶瓷錶殼，搭配藍色錶盤。($89,800) Blue Angels特別版計時腕錶 美國海軍「藍天使」特技飛行隊 (“Blue Angels”US Navy Flight Demonstration Squadron) 是由141名海軍陸戰隊隊員及六架F/A-18噴射戰機組成，任務為每年為接近1100萬名觀眾展示海軍精湛飛行技術。IWC剛於今年成為了「藍天使」的官方合作夥伴，為了慶祝這次合作而特別推出Pilot計時腕錶「藍天使」特別版，腕錶配備拋光黑色陶瓷錶殼，搭配藍色錶盤。錶盤外圈獨立顯示分鐘的設計，靈感源自早期的觀測員腕錶。

Blue Angels特別版計時腕錶底蓋鑄有藍天使徽章。

「小王子」(Le Petit Prince)恆定動力陀飛輪的Pilot腕錶。(約$1,970,000) 小王子 (Le Petit Prince) IWC於年初的日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH）中，就發佈了Pilot系列兩款「小王子」特別版新作。大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶「小王子」特別版是IWC首枚配備恆定動力陀飛輪的Pilot腕錶，這家瑞士製錶廠也首度於此款腕錶使用比紅金更堅硬抗刮的硬金製作錶殼。至於大型Pilot萬年曆計時腕錶「小王子」特別版則是IWC首枚結合萬年曆與計時功能的腕錶。

TOP GUN海軍空戰部隊追針計時Ceratanium腕錶帶領全黑型格潮流。($121,000) TOP GUN海軍空戰部隊追針計時Ceratanium腕錶 空軍配搭全黑造型絕對是一時的型格之選，Pilot TOP GUN海軍空戰部隊追針計時Ceratanium腕錶是IWC首枚搭配Ceratanium®（瓷化鈦金屬）錶殼的飛行員腕錶。這種由IWC研發的物料就像鈦金屬一樣質輕、堅固，也像陶瓷一樣堅硬、抗刮。