W酒店將推出Superfood下午茶，營造健康新一年

香港人三不五時都愛享用一頓豐富的下午茶，不過下午茶向來予人感覺是過份的吸收，著重健康與身型的男生女生都怕怕，但如果是用Superfood打造而成的有營餐單呢？

WOOBAR 題外話，縱使High Tea已成日常，不過原來下午茶正確的叫法（英式）該是「Low Tea」，因為不當是一頓正餐，所以在Low Table進行。換言之，在High Table用餐的才是High Tea，但基本上在下午時分才用正餐的都談不上「High Class」。話說回來，是次W酒店匠心獨運設計出來的下午茶，是為了迎來新一年，大家開始計劃來年的健康生活，在享受美食的同時，也能兼顧平衡。故此邀請來自瑞典的總廚Robert Nilsson操刀，新菜單也感受得到滿滿的北歐風情，用上海鮮食材如三文魚、吞拿魚及蝦肉，海鮮是為最有營養的食材之一，搭配近年成為焦點的星級健康食材牛油果、羽衣甘藍等。

首道小食相當特別，除了視覺滿足，也帶帶多層次的味蕾享受：「香煎鷹嘴豆碎吞拿魚配烤西蘭花酸豆橄欖醬及羽衣甘藍脆片」，厚切吞拿魚已經令人食指大動，配以具口感的鷹嘴豆碎外層香煎，而烤西蘭花及酸豆橄欖醬加上香脆的羽衣甘藍片，交織出迷人的味覺體驗。此外，三文治也是下午茶必備之選，糅合傳統瑞典風味的三文治以醃三文魚、紅菜頭及茅屋芝士入饌，配上紮實口感的黑麥麵包，平衡了酸甜與油香，滿足了空虛的胃卻不會過膩。另有一道鹹點小食「牛油果蝦肉沙律配紫蘇葉柑橘醬油、彩椒、香蔥及香脆栗米餅」，有著幼滑馥郁的牛油果蓉、爽脆香甜的彩椒，而且總廚更利用酸甜的紫蘇葉柑橘醬油為蝦肉調味，提升鮮味。

說到酒店下午茶，當然少不了甜點，可是甜點卻是健康身型的天敵。W酒店的糕點總廚就為大家呈獻以Superfood設計的創意甜品，例如純素甜品「椰子配新鮮紅桑子及奇亞籽布甸」，奇亞籽向來極具食療功效，擁有豐富的抗氧化成份，而濃滑的椰漿配搭酸甜紅桑子蓉，在Creamy的口感卻有著清新的味覺點綴。此外，牛油果做沙律、塗多士大家經常試，搭配朱古力布朗尼卻又如何？牛油果增添幼滑軟心效果，養生食材杞子也能提升口感層次，相信能夠成為注重健康的布朗尼愛好者之恩物。另有一款「麥蘆卡蜂蜜希臘乳酪配杏仁燕麥」，蜂蜜配乳酪向來都是絕佳組合，這款天然蜂蜜甜而不膩，而來自希臘的乳酪口感綿滑，卻由杏仁燕麥增添嚼勁。除此之外，其他甜點包括：濃厚無麩質黑芝麻乳酪配豆腐、健康麥片配紅莓乾能量棒棒糖，以及藍莓伯爵茶檸檬罌粟籽蛋糕，輕盈清新也能點亮疲累的下午。

WOOBAR兩位用下午茶套餐

周一至周五 (公眾假期除外)

時間：下午3時至5時30分

價錢：港幣$488 + 10%

查詢或預訂：3717 2889