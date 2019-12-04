【街上撞正前女友】如何不失霸氣 五大法規缺一不可

和前女友狹路相逢，這戲碼並不少見，而做男人，甚麼該做甚麼不該做，那條界線你好應該知道。以下五條法規，好好記住，以免讓你「做多咗」，做個有風度的紳士，得益的是你自己。

保持冷靜保持自信

我當然知道，在街上遇到不太熟的朋友你都有可能會傾向裝作沒發現對方，遇到前度就更加有衝動想掉頭走。但記住，這舉動既不大方，而且會顯出你的軟弱和幼稚，所以，一定要制止自己那種想要逃跑的念頭，保持微笑繼續前進。不太想和對方有交流的話，尤其像是剛剛才分手傷痕漸癒，可以盡量利用環境讓行走路線不致於太過重疊。要是地方淺窄，就深吸一口氣，盡量保持一個輕鬆的微笑，表情不用太多，然後盡量自然的讓雙方擦身而過。萬一真的發生眼神接觸，盡量別把眼睛甚至面部轉開得太快，總之讓一切顯得愈平靜愈無波瀾就愈好。

緣份這回事，無得強求，分手未必做得成朋友，起碼也不用害怕對方。(unsplash)

說話點到即止

避無可避的情況當然也有時會發生，像是進了升降機或是在人多的地鐵中站到旁邊才發現對方，想扮無事就真的太難了，同樣地，首先不要讓自己見到鬼那樣急急逃離，如果可以，就把心裡的感覺說出來，如「好吧，這很尷尬」或「沒想到在這裡見到你」，也許更可有效減少緊張焦慮。

要友善，但不要太友善。點到即止的一句半句之後，再視乎對方反應與自己心情而決定是否繼續交談，但大前題是不要期望跟對方說太多話，盡量在言語上保持一定空間，也就等於讓雙方留有一個呼吸的窗口。要是真的感到不太舒服，到下一站時先下車，禮貌地說聲：「我到了，再見」會是個不錯的結尾。

別說曬命話題

如果對方表現自在，你也不介意跟她多說兩句，可選擇低調地說一下工作近況，但千萬要避免吹牛自誇，或試圖表達「活得比你好」的思維，這樣既無謂又小器。像是如果你真的在工作上獲得了某種成就，可以輕描淡寫地提一下，避免給予對方一種感覺，是因為她的離開才讓你獲得進步的機會。

此外，一些更普遍的話題像是你最近的旅行見聞都是不錯的選擇，總之前提是不要讓說話內容牽動情緒，無論那情緒是讓你或她感覺高興或失落都是不必要的。如果處理得好，你和她之間的關係也許更易變得平等和輕鬆，下次再碰上時，就不會再有尷尬感。要是發現話題開始令雙方敏感，可以考慮說：「很高興見到你，我現在正要去工作/買東西，有機會我們再傾吧。」

前度+新歡更要有禮貌

當你在某個場合或街上發現前度正與新的伴侶在一起時，你必須要更加保持自然，不要迴避也不需要裝作興高采烈，因為誰都看得出你在假裝，那樣才更尷尬。

記得，如果你能保持堅強，這一刻可能會更易過，不會造成更多痛苦。

一直假裝看不見對方實在不是辦法也顯得你太無風度，不閃不避走上前，保持禮貌。願意的話就和她打個招呼，與你前度的新伴侶握一下手，說最簡單聲：「你好！」毋需加插太多別的說話。

你自己保持禮貌是一回事，記得甚麼事都有可能發生，前度的新伴侶未必會如你一樣有風度，他可能會說出一些你意想不到或非常無禮的話，但記住，對方無論怎樣不禮貌，只是他的事，你完全沒必要讓自己降低到同一水準。當發現對方充滿敵意的話，只需確保你能保持鎮定並盡快結束對話，說聲：「那邊有朋友在等我，失陪了，很高興認識你！」

有共同的朋友，就愈易在意想不到的環境相遇，你能夠控制的只有自己的情緒。(unsplash)

先顧及現任女友感受

和前面述說的情況剛好相反，如果你正在與新伴侶在一起並遇上前度，基本態度跟之前講的大概應保持一致。輕鬆自在，因為你現在並不是被捉姦在床，前度已經是前度，你對對方已經無責任，所以無謂的緊張是多餘的。

而且你著眼的人更不應是前度，而是你此刻的伴侶，你愈是顯得情緒起伏，才更會給現在的伴侶造成壓力。萬一出現跟上述情況類似，即現任對前度顯示出敵意，你就應盡快終止對話並帶著現任離開，無謂有任何人做出失禮的事。

此外，也有人會試圖以新伴侶作示威的道具，這種想惹來前度嫉妒的方式也非常幼稚，實應避免。不過話說回頭，既然分了手，或多或少就是大家緣份已盡，在街上再相遇的機會率自然近乎零，只是作為一個模擬場境讓自己不會一時失態，警惕自己保持該有的形象。

遇上前度又避無可避，處理得不好才最尷尬。(unsplash)