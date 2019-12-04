【IWC Panerai積家江詩丹頓】重磅買錶換錶消息 自此不用儲錢

奢侈品市場市道近兩季大幅下跌，名錶品牌自然要作多方面作戰，最新又重要的消息就是來自英國的Watchfinder聯同Richemont（歷峰集團）首次於香港以Trade-in方式，讓客人換入最新腕錶，藉此推高流動性。

從來，買一枚機械名牌至少數萬或至10萬以上，即便專業中產人士都要停一停、諗一諗，於是能夠一年一錶或一年兩年已是幸福極了。不過市道不景，「有目共睹」，品牌更是寒天飲冰水，銷售下跌便該想辦法。作為名錶珠寶集團Richemont，最新搞作便聯同了來自英國的Watchfinder & Co.合作，只要你在旗下專門店trade-in你的舊錶，其收價便相當新錶的價格。舉例：假如你走進IWC店內，trade-in一枚Panerai腕錶，Watchfinder & Co.便會報一個價給你，如4萬，這份額你便可扣減這4萬來用以買下一枚全新IWC腕錶。當然你必須走進你想買的品牌店中，而非原來品牌店中（除非買同賣都是同一品牌）。

而作為Richemont旗下的所有品牌都會推行此計劃：包括：A. Lange & Sohne、Baume et Mercier、Cartier、Panerai、IWC、Jaeger-LeCoultre、Vacheron Constantin、Piaget等，而Watchfinder & Co.收錶的品牌也包拾不少大牌：如Rolex、Tudor、Omega、Zenith、Blancpain等，對於愛好新鮮的錶迷無疑是縮短了換錶時間，這點創新大膽做法，未知僧否打動你？

Panerai Luminor Luna Rossa GMT $84,800

IWC 噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶

Jaeger-LeCoultre Polaris Date in Limited Edition $64,500