中國白酒入門：從八大名酒開始了解

一入冬就有品飲烈酒的衝動，畢竟一入喉的灼熱感、以至暖胃的感覺馬上驅走寒氣。Whisky、Brandy都是常見的烈酒，每家每戶都會用來看門口，至於Vodka、Gin、Rum，雖然我們並沒有其品飲文化，卻也常接觸，剛剛羅列的都是世界六大蒸餾酒，還有一種，正是中國白酒。初接觸中國白酒的朋友大多先有「戒心」，但其實我們真的懂得中國白酒？

中國白酒有著濃郁的香氣，餘韻悠長，有試過不小心倒瀉了少少的茅台在大衣，其氣味一兩天都不會消散。然而，中國白酒要入門也不容易，因為其品飲方式、歸類方式都與其他酒類不同，並不能純粹以地區性來分類，卻是以香味風格作為區分，總體而言有「十二香型」、「八大名酒」，到底是那八大？

圖片來源：視覺中國 （一）「醬香型」茅台酒 茅台酒可謂是最著名的中國白酒，因為也是國酒，又與蘇格蘭Whisky、法國的Brandy並列為世界三大蒸餾酒，在「十二香型」之中，茅台就屬於「醬香型」，觀其「醬」字，就知道是來自發酵的味道，也是所謂的「茅香」。茅台酒就是來自茅台鎮，其味道當然獨特，而更為獨特的是其釀造產地世界上只有一個，並不能複製，因為那個酒窘擁有著蘊釀了多年的微生物群作發酵作用。以至是其河水、土壤，整個釀造環境都並非說人力可以複製，因為所經過的時間是無可取代。

（二）「濃香型」五糧液 五糧液原產宜賓，這個地方土地非常豐饒，適合種植不同的穀物。五糧液顧名思義就是用五種糧食原料釀造，包括大米、小麥、玉米、高粱、糯米，其釀造發酵需要多達150種微生微參與，五糧液入口相對地甜，而且芳香濃郁久久不散，其芳香風格也以此為名。

（三）「濃香型」瀘州老窖特麴 「濃香型」在八大名酒中佔了好幾席位，接下來的瀘州老窖特麴也在其列，它產於四川南部的瀘州，也許大家都聽過「國窖1573」，是瀘州老窖其中一項產品，向其釀造歷史致敬。它可能是歷史最悠長的濃香型白酒，故又名「濃香鼻祖」，可以追溯至秦漢，而現在的窖池則建於1573年，已被列入重點文物保護單位，封為「國窖」，「國窖1573」正因此而命名。

（四）「濃香型」古井貢酒 這款「濃香型」白酒可能大家比較少聽到，但來頭一點也不小，源自於安徽省亳州市，以「濃香型」而言是相對地幽香醇和，又有「酒中牡丹」之名。從其名字拆解，「古井」是來自南北朝時的一口「天下名井」，井水特別的清澈純淨，卻有著適合釀酒的微量元素，這口井釀出來的才是正宗的古井貢酒。至於「貢酒」顧名思義，於明代曾被欽定為貢品，所以得其名。

（五）「濃香型」全興大麴 八大入面還有一款「濃香型」，源自於清代乾隆年間的全興燒坊的大麴酒，也是位處於四川，以高梁、小麥釀製，以分層堆糟法發酵，發酵過程就要60天，之後的工序包括窖熟、酯化、蒸酒、儲存及勾兌等，成品清澈無比，卻帶有濃郁的香甜。它曾於多屆的全國評酒會上位列國家名酒。

（六）「清香型」汾酒 對於汾酒大家就不會感到陌生了，如果大家有入廚習慣的話，而且汾酒也是醃製臘肉的靈魂。只不過，別以為汾酒只用作入饌，貴為八大名酒之一，而且大家定必從小就聽過它的事跡。唐代詩人杜牧《清明》：「清明時節雨紛紛， 路上行人欲斷魂。 借問酒家何處有， 牧童遙指杏花村。」當中所指的山西杏花村正是其發源之地，有說汾酒的釀造歷史竟可追溯至新石器時代，怪不得可以稱得上為中國白酒的始祖。

（七）「鳳香型」西鳳酒 「鳳香型」指的「鳳」就是西鳳酒，與味道無關，卻是來自其發源地陝西省鳳翔縣柳林鎮，傳說鳳翔是有鳳凰出沒之地，西鳳酒的過人之處就是遠處都聞到的芳香，集甜、酸、苦、辣、香五味，在唐代就有「開壇香十里，隔壁醉三家」之佳話。其發源可追溯至先秦，當時已是慶功必備之酒，故又名「秦酒」，後來改名為「柳林酒」，到了北宋時蘇軾曾調任於鳳翔縣，在《喜雨亭記》中以「花開酒美曷不醉，來看南山冷翠微」來讚美這款酒，後來更上奏要大興柳林鎮的酒業。到了1933年用來參加世界博覽會時才定下西鳳酒之名。