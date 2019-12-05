從文化到政治 荷蘭展覽探討連帽衛衣的影響力

一件看似平平無奇的「連帽衛衣」，你我他都必定曾經穿過甚至擁有過，這件不論性別、年紀、身材、階級的衣物或許不會對你勾起任何感覺。但最近剛於荷蘭鹿特丹的藝術中心Het Nieuwe Instituut開展的「The Hoodie」展覽，就對這衣物作深入探討，由文化到政治的層面說起，拆解當中連帽衛衣對我們的影響力。

圖片來源：Refuge Wear Intervention, London East End 1998 by Lucy + Jorge Orta. Shot by John Akehurst

最初期連帽衛衣的興起可追溯到Champion的興起。大概於1930年代期間， 在紐約倉庫內工作的工人都會穿上連帽衛衣來禦寒，比起傳統的連身工作服或是夾棉背心連帽衛衣來得更為實用。後來到了史泰龍飾演的經典電影《Rocky》內的穿上灰色連帽衛衣跑步的一幕，更是奠定了其文化衣著的地位。其後不少藝人、音樂人或是大學學生都愛以連帽衛衣為日常裝束，令這衣物愈來愈普及。

圖片來源：EUnify – Berlin 2019, 2019 by Ari Versluis and Ellie Uyttenbroek, Exactitudes 168

策展人Lou Stoppard以混合媒體、照片、裝置藝術和採訪等形式進行是次展覽，探討其歷史以至到20 世紀的勞動階層和現代城市人的重要文化意義；同時也探索了連帽衛衣於90年代中期在英國各地引發恐慌而作為政治工具的用途。例如於05年一間英國購物商場禁止穿上連帽衛衣和戴上帽人人士入內，這種衣著通常是年青人的象徵，所以有指此舉是針對著年青人。於12年亦有轟動一時的個案，一位警員因為非裔美國少年Trayvon Martin穿著連帽衛衣而被槍殺；事件引起世界性的#BLACKLIFESMATTER抗爭為黑人平反，至此連帽衛衣就被賦予了政治象徵。

圖片來源：Umbra, 2019 by Prem Sahib. Shot by Plastiques

展覽「The Hoodie」邀請了知名藝術家如Campbell Addy、Devan Shimoyama和David Hammons等人參與，也可以看到Rick Owens、Vetements和Vexed Generation等品牌的設計。 展覽日期為今年12月1日至2020年4月12日。