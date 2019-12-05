【Omega Speedmaster】經典列陣 登月人時刻都戴佢

上天下地的海陸空各款運動腕錶款式多不勝數，但講到上太空，Omega的Speedmaster始終無出其右。系列首個計時款由1957年開始推出市場，然後其名字之所以響亮，當然就是那枚曾陪伴首個人太空人踏上月球的月球錶Speedmaster Professional，現在，就借著該次人類踏足月球的阿波羅11號任務50周年紀念，來一起回顧系列當中幾款經典之作吧﹗

首款Speedmaster 「Broad Arrow」（1957年）

作為Speedmaster系列中的原型款式，「闊箭」之名源自其獨特的指針造型，它不僅是首款Speedmaster，更是史上首款將測速計刻度設於錶圈上之計時腕錶，取代了過往只印於錶面上的款式，方便賽車車手檢視車速。

首枚上太空Omega（1959年）

由Walter Schirra佩戴的這枚Speedmaster是系列第二個錶款，設有黑色鋁質錶圈、專為空軍而設的「棒棒糖」形秒針以及斜角時分針，與原創「闊箭」大為不同。1962年10月3日當Walter Schirra佩戴這款腕錶執行太空任務時，腕錶同時成為首款在太空佩戴過的Omega。

月球錶 （1965年）

當Neil Armstrong及Buzz Aldrin於1969年首次踏足月球表面時，這款Speedmaster便成為第一枚在月球上佩戴過的腕錶。事實上，此Speedmaster正是參與最多登月任務的腕錶。在設計方面，腕錶是首款採用不對稱錶殼的Speedmaster，從而為錶冠及按鈕提供額外保護。「Professional」字樣亦首次印於錶面之上。

收藏家的「聖杯」Speedmaster自動腕錶 （1987年）

既是首款內置自動上鏈機芯的Speedmaster，Omega卻只讓這款腕錶的生產維持了兩年。對於收藏家而言，這款原型腕錶實在是可遇不可求，此腕錶亦因而有「Holy Grail （聖杯）」。錶款採用略厚的錶殼，以便容納自動上鏈機芯，而按鈕及錶冠的位置則較一般月球錶貼近。

Snoopy（2003年）

Omega曾經作為太空人的配錶並協助阿波羅13號成功返回地球，因此曾於1970年獲頒「史諾比銀獎」。為紀念這歷史而推出的腕錶小秒針盤及藍寶石水晶鏡面底蓋均飾以Eyes on the Stars徽章。腕錶限量推出5,441枚，呼應任務進行的時間：142小時54分鐘41秒。

首款陶瓷錶Dark Side of the Moon（2013年）

腕錶由單一塊光滑的陶瓷製成，黑色陶瓷錶面上設有18K白金指針，更襯有尼龍纖維錶帶。Omega除了用上最卓越的技術製作此錶以外，其設計造型與用色配搭也叫人一看難忘。

50周年限量版Moonshine金腕錶 （2019年）

看了一些經典作品，也來看看今年的Speedmaster佳作啦。為慶祝人類首次登月的金禧紀念，Omega精心研製全新款式，並限量製造1,014枚。這款全新的計時錶的材質選用品牌最新研發的獨有18K合金製造。設計靈感更源自1969年品牌為慶祝阿波羅11號成功登月而製造的Speedmaster BA145.022腕錶。

1957 闊箭為Speedmaster系列中的原型款式。 （圖片：Omega）

1962年10月3日當Walter Schirra佩戴這款腕錶執行太空任務時，腕錶同時成為首款在太空佩戴過的Omega。 （圖片：Omega）

1965 當Neil Armstrong及Buzz Aldrin於1969年首次踏足月球表面時，這款Speedmaster便成為第一枚在月球上佩戴過的腕錶。 （圖片：Omega）

1987 首款內置自動上鏈機芯的Speedmaster，Omega卻只讓這款腕錶的生產維持了兩年。 （圖片：Omega）

2003 Omega曾經作為太空人的配錶並協助阿波羅13號成功返回地球，因此曾於1970年獲頒「史諾比銀獎」。 （圖片：Omega）

2014 腕錶由單一塊光滑的陶瓷製成，黑色陶瓷錶面上設有18K白金指針，更襯有尼龍纖維錶帶。 （圖片：Omega）