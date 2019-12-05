助佐敦重振公牛皇朝的神鞋 Air Jordan XI 「Bred」四度復刻

自2009年開始，Jordan品牌在每年12月都會推出一對Air Jordan XI復刻版，而來到10周年的今年，當然沒有讓一眾粉絲失望，皆因被選中的是最經典的公牛隊隊服黑紅配色的「Bred」。

米高佐敦穿著Air Jordan XI 「Bred」出戰季後賽 (網上圖片)

以「波神」米高佐敦為首的芝加哥公牛，於90年代橫掃美國職業籃球聯賽NBA，然而在1991至1993年連續3屆贏得總冠軍後，佐敦卻受到父親被槍殺的事打擊而無心繼續打籃球並宣佈退役。自此公牛隊便一蹶不振，即使佐敦於1995年3月復出回歸，依然連續兩年被紐約人及奧蘭多魔術於季後賽的第二輪淘汰。

1996年6月16日，米高佐敦在父親死後3年的父親節當天，再次帶領芝加哥公牛贏得NBA總冠軍，賽笑不禁躺地痛哭。 (網上圖片)

直至1995-96球季，公牛隊得到洛文的加盟，與佐敦及柏賓組成強大的鐵三角陣容，不但創下72勝10負的歷上最佳常規賽成績紀錄(後來於2015-16球季被金州勇士以73勝9負打破)，更以季後賽10場主場全勝的姿態贏得當季總冠軍，並再次重啟公牛皇朝。當時佐敦就是穿著這雙Air Jordan XI「Bred」征戰季後賽及捧起總冠軍獎盃，而這雙黑紅配色的Air Jordan XI亦自此成為經典。

將於今年12月14日開始，在旺角奶路臣街及中環雲咸街JORDAN STORE公開發售的Air Jordan XI「Bred」，是繼2001、2008及2012年後的第4雙復刻版，屆時將會有男裝、女裝、童裝及嬰孩碼供選擇。