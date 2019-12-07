【Hermés birkin】不只是女人專利 賣袋賣到出書

相信城中無人不知愛馬仕手袋，一袋難求。近年更有聽說，要買袋就要配貨的謠傳，但你知不知其實早在10年前已經有一本如何購買Birkin袋的攻略？

2008年出版的Bringing Home the Birkin（中文譯名為： 帶你去買柏金包：精品網拍達人的勝利方程式）作者是Michael Tonello。在一個偶然的機會Michael為了工作由家鄉美國到了巴塞隆納，一個陌生的地方，語言不通，身邊亦沒有任何熟悉的朋友。不幸地、竟然到達西班牙後就隨即失去那份工作！更淒涼的是，他已經簽約租下了住屋，在無法違約情況下，他得想個辦法在這異地生存。最初他將私人物品放在eBay上賣掉，當中偶然有些受歡迎的物件被炒賣得到好價錢；就靠着這樣專賣自己的二手產品維持生活了一段日子。但久而久之發現Hermés（愛馬仕）的Birkin是最受女士追捧的手袋。同時因為貨幣匯率的關係，不同地方所賣的價錢竟有很大差距。於是他利用匯率優勢這機會開始購買並轉售，而從中他發掘到購買這手袋的獨特方程式。而這種轉售形式經過數年的運作為他帶來豐厚的利潤。

這本書對一般人來說只是關於一個受各國女士追捧的手袋的故事，但書中講述這種企業家的經營手法才是最吸引我的地方。我一口氣把整本書諗完，當中談到他如何建立關係，令能夠購買到心頭好的機會大大增加，更加走遍全球世界各地搜羅最熱門的手袋，令這本書帶有一種占士邦故事的氣氛！那麼究竟他的策略在今天的環境是否還可應用呢？我不會劇透（書透），我讓大家自己決定啦！

Bringing Home the Birkin

男人攞birkin不一定是娘娘腔，一樣可以man爆。

喜瑪拉雅鱷魚皮就是袋皇之皇（christies）

一個點夠買齊一套好（christies ）

鱷魚皮是每個Collector的必需品（christies ）