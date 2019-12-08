【福井體驗】傳統眼鏡文化 屬於日本人的Megane Museum

當上世紀香港經濟開始起飛，人口急增，發展舊區重建土地是必需做的事情，當政府和社會大部份人都沒有保育歷史建築意識時，破舊立新是唯一出路。日本人深明保育的重要性，尤其是一些跟傳統文化有關的行業就更為受到尊重，而這些被視為國寶的文化產品亦相傳至今，成為生活的一部份。距離BACKSTAGE不遠有一所眼鏡博物館，裡頭除了擺放出福井縣歷來的眼鏡發展史外，亦有旅客們最期待的眼鏡Workshop提供、應有盡有。

撰文：Kelvin Tsui

「Megane Museum/職人初體驗」

在這次的福井之旅收穫可說是十分豐富，除了可以跟多位職人大師暢談、了解更多有關在製作時的心得外，最重要是讓我明白到有些事物是需要保育，特別是跟傳統文化有關的東西。眼鏡發展在日本大概只有百多年時間，而位於福井縣鯖江市的Megane Museum成立至今不足10年時間，樓高三層面積算不上大，但就隨處可見跟眼鏡相關的資訊，琳琅滿目。印象最深的莫過於是一樓的手造眼鏡工房，聽翻譯人員解釋平日工房是需要網上預約，費用為22,000日元，全程均由專人指導。由最初的選鏡形、材料到最後組件裝嵌，完成大概需要一個月時間，當完成後便有專人寄到閣下府上，貼心非常。相反若果想作親子活動亦有一些關於眼鏡小物裝飾的體驗班，費用則為800日元不等。

「百年產業的收藏庫」

作為眼鏡生產重鎮，在鯖江市隨處可見到跟眼鏡有關的東西，例如在行人路旁的小櫈就以眼鏡造型而設計。說回正題，Megane Museum主要分為六個部份，裡頭包括眼鏡博物館、體驗工房、Sabae Sweets及增永五左衛門翁銅像等；作為眼鏡迷亦可花上大半天時間在裡頭探索一番。然而最能了解當地的眼鏡文化，還是地面層的主展區，這裡展示了明治時代製作的赤銅鏡框過程，其中包括拉製銅絲、煉製金屬、製作部件，以至焊接、成形以及上色等多個工序。至於展覽區絕對是應有盡有，除了擺放多副由江戶、明治到昭和時期的眼鏡框外，亦有多位日本藝能界人物，例如齊藤祐子、美空雲雀、明石家、石原裕次郎等，以他們佩戴過的珍藏作為展覽的一部份。

假如想親身體驗一下日本眼鏡職人文化的話，Megane Museum 絕對是一個不能錯過的好地方。

Megane Museum 地址：福井縣鯖江市新橫江2-3-4 會館時間：10:00-17:00 費用：免費 入場網頁：www.megane.gr.jp/museum

關於Kelvin Tsui

上目眼店的主理人，醉心推動手造及時裝眼鏡的重要份子。自小對舊事舊物有不解的情意結，希望透過自己將擁有悠長歷史文化的日本手造架及潮流元素的鏡架介紹予各位。(www.ocularplus.com)

從BACKSTAGE開車只需數分鐘時間，便找到 Megane Museum 的位置，相信這就是福井縣眼鏡重鎮最方便的地方。

Megane Museum 主要由三層大樓所組成，裡頭主要分為六個部分，包括眼鏡博物館、體驗工房、Sabae Sweets及增永五左衛門翁銅像等。

眼鏡展覽館擺放了職人平日需要用到的機器，分門別類，亦由於製作眼鏡的工序繁複，從而孕育出很多具影響力的眼鏡職人，成為日本唯一的眼鏡業重鎮。

在展覽館中除了展示出多位日本藝人佩戴過的珍藏。

連已故國際武打巨星李小龍的照片，而他所佩戴過的太陽眼鏡亦成為展覽的一部份，相信他在日本的影響力相當深遠。

想了解更多有關江戶、明治以至昭和時期的眼鏡框，這裡絕對不會讓你失望。