Pantone宣布2020年度顏色「經典藍」，活力過後需要反思的新時代

Pantone是色彩界的權威，接觸它的人不只限於設計、印刷界，因為除了開發和研究色彩，更會預測未來趨勢，影響力擴至時尚、室內設計、紡織和平面設計，甚至是我們人常生活。剛於12月4日，Pantone宣布2020年的年度顏色為「經典藍」（Classic Blue／Pantone 19-4052）。

圖片來源：Pantone

圖片來源：Pantone 人類是視覺主導的生物，在眼晴接收資訊之前，我們會先感知到顏色，顏色甚至乎影響著我們的心情以至做判斷，即使是平日打開衣櫃選衣服，都要考慮在內。Pantone指出：經典藍帶有令人心情平和、寧靜的效果，也有著自信與溝通的意義。其實綜觀各大企業沿用已久的企業視覺識別系統，不少都選用了這款「經典藍」或類似的色彩，特別多見於通訊、醫療、科技等界別，故藍色又有予人專業的感覺。只不過，正因為太常見的關係，甫推出來不久不少坊間的迴響表示「經典藍」太沈悶、無新意。

過去的年度顏色：

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圖片來源：Pantone 在Pantone的instagram已經發布了一系列的新宣傳短片，不難見到其細心之處。去年的年度顏色為「活珊瑚橘」Living Coral，短片中的黃昏正是瀰漫著活珊瑚橘色，而接著的是平和的傍晚，「經典藍」慢慢浮現出來。Pantone指出，這一刻迎接著新時代的來臨，伴隨著去年的活力湧現，來年我們或許需要一個自省的空間，經典藍色除了代表與人溝通，也是與自己溝通，平和的空間可以提供一個自我反省、集中思想的機會，以擴大我們的思維深入地思考。此外，也指出我們正生活在一個需要信任和信念的時代，經典藍的穩定與自信的感覺令人們有所依靠。這年度顏色不妨可以作為參考，不過也不需要盲目跟隨，畢竟需要選擇一種適合自己特質、心理節奏的顏色，人才生活得舒適自在。

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