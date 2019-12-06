禦寒必備 各種燈芯絨配襯法

燈芯絨屬70年代的產物，顏色不是深啡便是綠，所以總是予人老土且臃腫的感覺。到近年復古熱潮回歸，令許多品牌如Gucci重新將燈芯絨塑造成時尚單品，令曾經不討好的燈芯絨再次成為冬季配襯必備。

Credit: Christian Vierig for Telegraph 如果你認為燈芯絨必定會是顏色單調而且剪裁寬鬆那你便大錯特錯了，現是市面上有大量燈芯絨產品都一洗以往形象，以更現代的設計、剪裁以及提供更多不同色調以供選擇，以下推介幾款衣櫥必備的單品及其配襯方法可供參考。

燈芯絨恤衫 最容易被人誤會的燈芯絨著法應該是單頭一件燈芯絨恤衫把所有鈕扣上再攝入褲裡的戇直著法，令人想起 IT男或者是大叔。解決方法是加多些layer例如裡面一件白色T恤、不要扣鈕和配上一條有剪裁的長褲或是牛仔褲。

Credit: Permanent Style 燈芯絨西裝 雖然最蝦人著，但多得近年不小品牌重新打造成現代版本。糅合復古與現代美感，挑選燈芯絨西裝時應該注意外套的肩部要夠柔軟，西褲剪裁以直腳為理想。燈芯絨的抗紋愈幼細愈容易carry；顏色方面可考慮啡色、綠色或是藍色。想豐富整體的造型可以在外套內加上layer如針織衫，增加層次感。

Credit: J Crew 燈芯絨長褲 剪裁以修身、直腳為佳，應該以較單調色彩的上身來配搭從而避免太過隆重。色調方面可選擇黑、灰甚至像NOAH的拼色版本同樣型格。

Credit: NOAH