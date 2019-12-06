不怕落雨零漏絨 Mammut Photics羽絨外套

受到季候風加上熱帶氣旋外圍雨帶影響，近日香港天氣又寒又落雨，即使剛從只有6度的京都回港，都感覺如斯「濕凍」比當地更寒。而且羽絨不能沾水，不但保暖能力會降低，更難以保養，常令人非常頭痕。著名瑞士高級戶外用品品牌Mammut最近就成功研發出一種突破性的新科技，並藉此製造出百分百防水的羽絨外套，幫助冒險愛好者克服任何惡劣的寒冷天氣。 圖片來源：Mammut

Mammut成立於1862年，最初只是瑞士一個小城鎮裡的一家繩索製造商，但經過157年的發展後，已經成為戶外用品行業中最具精密工藝、歷史最悠久的品牌之一，而它利用Gore-Tex技術製造的外套及長褲更是大部分極地冒險家之選。而在繼續保持品牌在登山用品中的地位的同時，Mammut亦將其品牌理念拓展到都市的日常生活與運動之中，打造出一個個功能與時尚性兼備的高性能戶外服裝系列，包括今次推出、全球僅限量發售500件的Photics羽絨外套。

傳統羽絨外套以針線縫合，令絨毛有機會從縫紉針孔漏掉，並令雨水有機會滲入，形成冷點減低保暖功效。而Photics羽絨外套則採用Mammut自家研發的Laser Fuse激光縫合技術，不為布料留下任何縫合針孔，一布成型、完全密封的零漏絨設計，令羽絨外套更保暖之餘，亦確保其全防水功能，防止冷點形成，即使在最寒冷、最潮濕的日子裡，也能保持身體溫暖，同時維持乾爽舒適，以抵抗惡劣及極端天氣狀況。

Photics羽絨外套現時只於瑞士的總部生產，而每件Photics羽絨外套均由Mammut首席創意總監Adrian Margelist親筆於衣領標籤上寫上限量號碼。