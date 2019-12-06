烈酒界中，威士忌與白蘭地之爭是世代之戰，因為白蘭地過往佔據著烈酒之王的寶座數十年，年輕人不想跟隨舊潮流，於是開始將注意力放到威士忌上。然而威士忌流行也已經好一段時間了，改朝換代應該是時候，有人說，下一個潮流，應當是屬於冧酒(Rum)的。

Samaroli Jamaica Rhapsody Rum可說是冧酒界中的傳奇，無人不讚。(圖片：ravereviews.org)

在製作方法上，冧酒就跟白蘭地和威士忌一樣是一種蒸餾酒，而其不同之處，就是原料為甘蔗。

冧酒最早的起源是在16世紀時，當時西印度群島會用古老的方法提煉蔗糖，而水份蒸發並取去蔗糖結晶之後會留有一些殘餘糖蜜，後來新英格蘭的殖民者到來，發現可以用以釀酒，冧酒就是這樣誕生。

Zafra 30年是目前陳存最長時間的冧酒之一。(圖片：Zafra)

冧酒最初期被視為劣等酒類，原因在於其生產的地區集中在各殖民地，成本相對較低，而且當時較少會被拿去陳存醇化而是以原液的形態被飲用，風味與品質自然不比白蘭地或威士忌。此外冧酒的另一特色，是其被強調的實用性。

Appleton Estate 21 Year那漂亮的顏色就是來自橡木桶。(圖片：Appleton)

相比白蘭地和威士忌那種飯後酒的鑑賞式飲用法，冧酒則是16-19世紀時大航海時代不可缺少的飲品，因為其酒精含量高，同時可以用作醫療消毒，或將之放到淡水當中解決船上淡水貯藏過久而變壞的問題。更甚的是，冧酒對壞血病等海上職業病有抑制的功效，所以有著相當重要的角色。18世紀英國海軍就將冧酒定成固定配給品。

用以陳存冧酒的木桶也有相當高的價值。(圖片：SASCHARUDNIK.com)

現時世界上大部分的冧酒都生產於加勒比海地區和拉丁美洲，之不過往時那種即釀即飲的劣質狀態已經不再是主流，利用各種木桶作白蘭地及威士忌式的陳儲醇化已經讓冧酒脫離過往辛辣刺喉的固有形象，變得更加綿軟順口，並有著獨特的焦糖香味。當然，其價格也相對地比起不作陳存的劣質酒品有天淵之別了。