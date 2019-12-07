【Two Moons Distillery】愛酒不如釀酒 屬於香港人的手工氈酒

香港人愛喝酒，卻鮮有本土釀製的酒，早年吹過一股釀造手工啤的風氣，來到2019年尾，終於輪到氈酒。 圖片來源：Two Moons Distillery

Two Moons Distillery蒐集來自世界各地的頂級天然草本植物作為釀酒原料

Two Moons Distillery由兩位對手工釀氈酒充滿熱誠的80後年輕人，經過兩年時間的努力創辦，位於柴灣的蒸餾廠擺放著一部從德國梅拿家族匠心訂製回來的100L銅壺式蒸餾器 – Luna。用純紅銅以手工打造而成的Luna，能將蒸餾過程產生的雜質與異味去除，令釀製出來的酒得以保留獨特的風味。

從德國訂製回港的銅壺式蒸餾器 – Luna

運用傳統的一次蒸餾法，Two Moons將蒐集來自世界各地的頂級天然草本植物，例如意大利的杜松子、馬達加斯加的雲呢拿豆、巴西的零陵香豆及中國的乾柑橘皮等，幻化成獨一無二、全100%香港製造的乾氈酒，每一滴酒都保留有植物原料的濃郁香氣，而且可口順滑。

以一次蒸餾法釀酒，Two Moons Distillery每天只可以釀製出100瓶氈酒。

在這個講求可持續發展的世代，Two Moons亦特別將此概念體現在整個蒸餾酒的營運模式，致力在生產過程中減少對環境的影響。品牌會將每次蒸餾過程剩餘的材料都會放入廚餘機，將其分解成有機肥料，除了為蒸餾廠內的植物施肥，同時亦把有機肥料捐贈予該區的天台農莊，從而達致可持續發展的目標。

位於柴灣的蒸餾廠開放予公眾預約參觀。

而為了宣揚手工氈酒文化，Two Moons還特別開放位於柴灣的蒸餾廠予公眾預約參觀，訪客可以親眼目睹品牌生產乾氈酒的過程，藉此發掘製作氈酒的奧妙。崇尚氈酒的人士更可在這裡互相交流意見，建立一個志同道合的圈子，一起分享及品味氈酒，感受Two Moons「求知若渴」的精神。