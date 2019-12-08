【HAKU X Victor’s Fine Dining】當傳統割烹遇上現代歐洲元素

在慢慢走到本年度的尾聲時，餐飲界已經急不及待要大事慶祝2020年的到來，首件重磅消息是來自HAKU，位於德國的米芝蓮三星餐廳Victor’s Fine Dining的總廚Christian Bau將於1月6至8日來港，與HAKU行政總廚Agustin Balbi聯手炮製一場三晚限定的四手晚宴。 圖片來源：HAKU

Christian Bau

曾於坐擁米芝蓮三星的傳奇餐廳Schwarzwaldstube工作過5年的Christian Bau，於1998年加盟Victor’s Fine Dining，同年就為餐廳贏得其首顆米芝蓮星，並於翌年榮獲米芝蓮二星殊榮，更於2005年再下一城得到三星榮譽至今。2018年，Christian憑著對高級餐飲的過人創意，以19.5分獲Gault&Millau評選為年度大廚，並於今年應德國Federal Cross of Merit的邀請擔任德國的烹飪大使。

Christian從日本傳統烹飪特色擷取靈感，以創新的Carte Blanche 餐單打破界限，糅合最優質的時令食材、嶄新的烹飪技巧和獨特的個人風格，展現出獨一無二的創新菜餚，因而廣受讚賞。今次與HAKU行政總廚Agustin Balbi合作炮製的四手晚宴，將會利用來自日本的新鮮食材，融合日本和現代歐洲的獨特風味，為味蕾帶來持久的衝擊。以Christian的招牌菜，由沙丁魚、海香草忌廉及魚子醬炮製而成的日式窩夫揭開序幕，接下來的精選菜式還有時令的燒金目鯛配蓖麻芯、柚子紅番椒醬及XO油； 以及入口即溶的A4熊本和牛配來自京都的茄子和牛肉汁。另一方面，Agustin亦同樣選用大量的頂級日本食材，當中包括與軟大根一同蒸煮的鱈場蟹（皇帝蟹）配椰菜及柚子； 北海道帶子配西班牙血腸醬、慢煮牛蒡和脆片； 以及甜王士多啤梨配馬拉加野生士多啤梨及清酒雪糕，為這場盛宴寫下甜美的句號。

+ 3 + 2

Haku X Victor’s Fine Dining餐單

日式窩夫 (Christian Bau)

蝦/ 芝麻/ 番紅花 (Agustin Balbi)

鰹魚/ 鱈場蟹/ 大根 (Agustin Balbi)

鱆紅魚/ 生蠔/ 海香草 (Christian Bau)

帶子 / 西班牙血腸 / 牛蒡 (Agustin Balbi)

金目鯛/ 柚子紅番椒醬 (Christian Bau)

熊本和牛/ 京都茄子 (Christian Bau)

鮑魚 / 米 / 西班牙肉腸 (Agustin Balbi)

日本雪球/ 紫蘇 (Christian Bau)

甜王士多啤梨 / 野生士多啤梨/ 清酒 (Agustin Balbi)