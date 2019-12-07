哥倫比亞摺疊智能手機Escobar Fold 1，平民價錢土豪味道

本世紀影響最多現代人生活的相信定必是智能手機，今年各品牌推出的摺疊式智能手機更是一時熱話，甚至是來自哥倫比亞的毒梟家族也要參戰？ 圖片來源：escobarinc.com

著名的哥倫比亞毒梟Pablo Escobar，其兄弟Roberto Escobar剛推出了一款金色的摺疊式手機Escobar Fold 1，推出的宣傳請來一眾女模特身穿內衣賣廣告，乍看之下還以為是內衣廣告，但金色的Escobar Fold 1以及整個短片氣氛的確有著濃濃的土豪味道。正當本年初蘋果公司的共同創辦人Steve Wozniak，在憂心蘋果在摺疊式屏幕的領域上未能佔先機，而Roberto Escobar在推出新作同時，就揚言要打敗蘋果，或者只能在摺疊式屏幕上吧⋯⋯而且已出現在市場上的同類型手機，就有Samsung的Galaxy Fold、華為的Mate X、Microsoft的Surface Duo等，而Galaxy Fold亦曾因為屏幕破裂的瑕疵問題而要推遲發布。同時間Escobar Fold 1屏幕採用的是特殊塑料而非玻璃，也揚言在測試期間沒有損壞過，能否成為突圍的機會？