「Everyday Bordeaux」年度評選性價比極高佳釀

一入冬大家食慾大增，也更常了在家入廚，三不五時用一頓西式晚餐配支紅酒，也為生活增添不少氣氛。至於葡萄酒方面，不少朋友都是法國波爾多的支持者，別以為著名酒區的佳釀價格一定高，每天開一支也覺奢侈，但原來，波爾多產區每年都會舉辦名為「每天波爾多」（Everyday Bordeaux）的評選活動，特別為國際間不同的主要市場而設，由當地資深品酒師精選100款評分最高的佳釀，旨在普及波爾多產區、為大眾推介性價比高的波爾多葡萄酒。

圖片來源：Everyday Bordeaux

秋冬適合燒烤，也可以試試口感豐富的葡萄酒（圖片來源：Everyday Bordeaux） 波爾多是一個產區，也是一個「品牌」，不少朋友選擇葡萄酒時都會先指明要那一個產區，雖然每一個產區的確有自己的獨特風格及標準，但由口感以至是對應的市場、價格都並不能一概而論。波爾多有著超過5,800家葡萄莊園，當中涵蓋逾65個法定產區，生產的種類林林總總，既有價值高的收藏之選，也有適合每天品嚐的平實佳釀，滿足不同的場合、氣氛選用。相比起收藏，相信釀酒師更希望大家品嚐，而且葡萄酒是非常適合配搭餐點，也有著各式氣泡酒、白酒適合派對及酒會。