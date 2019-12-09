Justin Bieber夫婦慈善拍賣村上隆、Virgil Abloh等藝術作品

名人拍賣往往都有驚喜，可能是其近身物品、可能是對其有特別意義或故事的藏品，這個十二月迎來聖誕，在準備交換禮物的同時，也有明星不忘做善事。說的正是Justin Bieber與其妻子Hailey Bieber在線上拍賣平台Paddle8拍賣兩人所收藏的現代藝術品，而且其拍賣價更是相當Affordable，如果既是藝術愛好者加上Justin Bieber的粉絲，正好當作聖誕禮物同時做善事！

注目作品包括Off-White主理人Virgil Abloh的2019新作《”Clear Canvas" and "House Cat”》（圖片來源：Paddle8）

Fidia Falaschetti 2017年的作品《August 1492 THE TOTEM》（圖片來源：Paddle8） Justin Bieber及Hailey Bieber的藏品同時亦是潮流指標，當然不乏村上隆、Virgil Abloh等的作品，也有備受著目的單位如Fidia Falaschetti——作品向來以幽默及諷刺為核心，把屁股與臉、手與腳掉換的米奇老鼠大家不會感到陌生，其實是要觀眾反思過度消費的議題；Greg Mike——結合街頭藝術與卡通，以商業插畫的方式融入大眾的目光；另外注目的藝術家還有Dalek、Pablo Dona、Buff Monster、Miss Zukie等。