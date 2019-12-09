【Art Basel Miami Beach】被吃掉的天價香蕉 aka. 藝術品

藝術何價？在剛過去的周末，於邁阿密海灘舉辦的邁阿密巴塞爾藝術博覽會(Art Basel Miami Beach)，發生了一件震驚藝術界的事件，一件以12萬美元售出的拍賣品，被藝術家David Datuna當場吃掉！

Maurizio Cattelan 《Comedian》

在Art Basel Miami Beach會場裡，當代藝術畫廊Perrotin的展館內，出現了一件名為《Comedian》的藝術品，意大利藝術家Maurizio Cattelan從邁阿密當地雜貨店購入香蕉，以防水膠紙貼到牆上，附設一份14頁的保存手冊，並成功以12萬美元「天價」售予一位法國收藏家，引來一陣哄動，而展館亦排著一串排隊打卡的長長人龍。

《Comedian》吸引長長的人龍排隊打卡

然而另一個高潮卻於美國時間星期六(12月7日)發生，美國藝術家David Datuna在眾目睽睽之下，將貼在牆上的香蕉從《Comedian》摘下來，然後施施然地掰開蕉皮，並放進口中吃起來，更笑說：「藝術表演，飢餓藝術家！」

事件引起了極大迴響，一根普通的香蕉簡單地以防水膠紙貼到牆上，便被以12萬美元「天價」售出，及後甚至被炒上15萬美金，而當這根香蕉隨著時間慢慢腐爛之後，收藏家還可以自行換掉，那麼這件藝術品12萬美金的價值到底在哪呢？

美國藝術家David Datuna

至於事情的發展，在David Datuna的「表演」後15分鐘，Perrotin以另一根新的香蕉替代，並重新貼在牆上，但為了防止有人模仿David的做法，故宣佈於展覽的最後一天取消展出《Comedian》。