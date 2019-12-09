【睇時間靠手機？】為何陀飛輪依舊是頂級的代名詞

陀飛輪你就聽得多，到底是甚麼你又有沒有概念？在這個數碼世代，可能這功能早已失去實質意義，但卻一直沒被淘汰，而且一直有更多高強誇張的發展，所為又是何事？

Cartier Rotonde De Cartier 神秘雙陀飛輪腕錶 (Cartier)

近20年前，陀飛輪一直是鐘錶界其中一個傳奇名字，它既是高級鐘錶三大技術之一，而價格也居高不下，當時不論牌子，任何一枚裝有陀飛輪的腕錶，價格動輒都要6位數字。只是近年工業技術的進步，有著數百年歷史的陀飛輪結構亦非甚麼秘密，於是有了一些平價製作版本，才讓陀飛輪開始出現在一些中低價位的牌子身上。然而如果你明白高級鐘錶的真理，就會明白，這種形式的東施效顰其實只像個玩笑。

Corum Admiral AC-One 45鏤空陀飛輪腕錶 (Corum)

陀飛輪原本是法語Tourbillon的譯音，由一代製錶大師亞伯拉罕寶璣（Breguet）於1795年發明，設計本身是為解決懷錶長時間垂直放在口袋中，免被地心吸力影響擺輪搖擺速度引致誤差。陀飛輪的原理基本上是把游絲、叉式槓桿和擒縱系統設計在同一軸上運作，陀飛輪在運行時會不斷旋轉，藉著這種不斷轉換位置的動態來抵銷地心吸引力的影響。

Zenith Defy El Primero 雙陀飛輪腕錶 (Zenith)

講到這裡，你應該也想到，現代腕錶已經不再只被放在口袋之中而是配戴在腕上，除非你碰巧出現「comminuted intra-articular distal radius fracture with subluxation」整條手臂不能動，否則正常人手部日常動作多多，地心吸力的單向影響理應不再礙事。既然如此，那陀飛輪為甚麼一直都在？其實問得出這問題，倒不如直接問為甚麼電子錶石英錶明明較為準確，何不直接取代機械錶？甚至用電腦對時的手提電話不是更好嗎？

Breguet Classique 5395超薄陀飛輪腕錶 (Breguet)

簡單講，就是工藝的追求。機械腕錶講究的，早已不再只是實質的報時準確性，而是當中的藝術境界。而陀飛輪裝置不單極其複雜，製作成本（頂級瑞士製錶師薪金不下於專科醫生）及工藝的要求高，而且其動態更是赤裸裸地展現人前，放進腕錶這玩具上面，當然尤其得人歡心。

講到這裡，你就明白我說的，為甚麼選擇一枚平價又粗糙的低質陀飛輪實在是本末倒置了吧﹗