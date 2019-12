本日開催！長場雄首次創作巨型雕塑 《I'M YOUR VENUS》個人展覽

早前跟大家介紹過、由AllRightsReserved(ARR)發起的概念創作項目《MEET___PROJECT》,第二彈邀來極具人氣的日本藝術家長場雄,帶來其首個海外展示立體作品的個人展覽《MEET YU NAGABA GALLERY - I’M YOUR VENUS》。

長場雄 (AllRightsReserved)

作為香港人最熟悉的日本藝術家之一,長場雄擅長以簡約線條表現出人物特色,擁有強烈時尚感的畫風深受一眾潮人及品牌愛戴,除了作品經常出現在雜誌、書籍、音樂、廣告以及展覽中,還先後與Beams、Goodhood、UNIQLO、ASICS、G-SHOCK及Ray-Ban等著名品牌合作,而早年與《志明與春嬌》電影系列及元氣壽司的聯乘更受一眾香港潮人大力追捧。

Sandro Botticelli 《The Birth of Venus》(網上圖片)

是次與ARR合作籌辦的《MEET YU NAGABA GALLERY - I’M YOUR VENUS》展覽,長場雄向歐洲文藝復興時期的著名畫家Sandro Botticelli的代表作《The Birth of Venus》致敬並擷取靈感,創作出 「I’M YOUR VENUS」系列作品,包括25幅畫作、一件人等身高的雕塑、由4塊滑板和支架組成的椅子裝置藝術,以及即場於展覽廳內繪畫的壁畫,並於今日起至12月16日期間公開免費展出。

當中的25幅畫作,長場雄從他喜歡的電影、藝術家、名人、歌手等,選出一些他認為有「女神感覺」或強烈女性印象的人物,來繪畫成今次展覽的作品,希望展現出女性美麗、可愛、感性、性感、愛情、自信等多元化的特質。畫作中不乏大眾熟悉的經典電影場畫,包括《這個殺手不太冷》、《星聲夢裡人》、《約翰連儂與大野洋子》、《人鬼情未了》、《鐵達尼號》等等,當中更有首次亮相,長場雄特別為是次展覽創作、向著名香港電影《重慶森林》致敬的大型油畫作品,為展覽添上更多電影經典場面。

重慶森林(AllRightsReserved)

不得不提的是,是次展覽於現場及網上發售一系列主題期間限定限量商品,包括全球限量1,000隻的11吋搪膠版公仔、滑板、玻璃水杯、透明手提袋、衣物等。

期間限定限量商品(AllRightsReserved)

