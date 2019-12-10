【時裝經典】MJ仲有無影響力？網站賣男裝試水溫

自從離開LV去專注做自己的品牌到慢慢看著自己一手建立的時裝王國愈縮愈小，Marc Jacobs曾經是時裝界的傳奇人物。沒有甚麼消息的他最近低調推出男裝冬季系列。系列包括T恤、外套、毛衣、連帽衛衣及衛衣等少量男裝單品，以及一些聯乘單品。

之所以有此系列的誕生是由於有男顧客希望訂購其女裝主線系列裡衣服的加大版，所以便有了推出男裝系列這概念。系列主打聯乘設計，包括印有花生漫畫裡的角色Snoopy和Charlie Brown的衛衣；插畫師Magda Archer的作品以及以New York Magazine標誌為靈感的T恤等。

Marc Jacobs再轉男裝，到底係咪一次限定？（Getty Images）

話說以往Marc Jacobs的設計靈感一直被人挑戰，例如將平平無奇的運動衣配上Converse或Dr. Martens 搬上天橋，令人懷疑他是否不懂得甚麼屬於奢華甚麼只屬於街頭。到最近品牌又被樂隊Nirvana控告抄襲其標誌性的「哈哈笑」圖案T恤，總之就是負面消息不盡，希望此男裝系列的壽命不會突然終結吧。系列已於品牌網站發售。

紅色棒球褸（Marc Jacobs）