【婚後疑惑】結婚愈耐愈難有性衝動？ 一個字便可解決！

這個題目其實無可能給你一個固定答案，世界上不同人有不同想法做法，有些人結婚20、30年仍如新婚一樣，有些人婚都未結已經對對方感到厭膩，其中分別其實一個字就講晒。

一開始拍拖，未經生活磨損，自然覺得對方甚麼都好。(網上圖片)

說主觀因素好像突然學術起來，其實更直接地說，就是「愛」，也即是「你有幾鍾意對方先？」

兩個人的合拍程度，決定了性生活的美滿程度。(網上圖片)

這世界有幾多人是和對方一見鍾情而愛到非君不嫁非卿不娶？一開始選擇和誰結婚，是因為一種單純的戀愛？還是考慮了很多其他因素，如經濟背景、家庭理由、年紀已大等種種非直觀的理由，我們都明白有時生活逼人，生命未必每步都走得盡如己意，你也得接受當理智掌控了感性，某些東西就必定會被犧牲。

平靜生活久了，就想想辦法帶點刺激新意，去去旅行、換個「作戰場地」也是必然。(網上圖片)

即使有說男人可以在沒有愛的情況下進行性行為，但這其實並不完全正確，叫一個男人對一個由個性、樣貌到身形都吸引不到自己的人進行性行為仍然是很不現實的。

決定跟對方結婚之前，老土點再講句，真的係咪好想跟對方對足幾十年。(網上圖片)

殘忍地說，這世界上也絕對沒有兩個人是可以做到100%完全合拍的，即使是孖生兄弟也有各自性格，兩個不同成長環境、不同性別的人走在一起，數以年計的一起生活，必定有種種大小磨擦，這些磨擦足以減損愛情。安穩的關係在經歷時間的沖刷，有些人去到某個時刻發現再難相愛，分不分手是一回事，能不能再有性衝動又是一回事。所以如果一開始兩個人相愛的成份更高，能抵銷生活磨損的能力也應更高。又甚至，兩個人中間如果有某些經歷去令彼此感情更加增長，那關係實可變得更牢固。

浪漫與不浪漫，是你可以決定的事，做與不做而已。(網上圖片)

撇除健康的影響，性這回事，長遠計男女都要建基於愛情，只要還愛對方，你自然會仍然覺得對方永遠都「正」，衝動也永遠都在。