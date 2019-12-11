Vollebak參考木蝨設計出「太空褸」，隨時安睡無遠弗屆

Vollebak是一個創新的實驗性服裝品牌，推出的作品除了概念嶄新也功能性十足，早前推出一款名為「Deep Sleep Cocoon」的大褸，竟是為了讓人類在任何的惡劣環境下都有覺好瞓。

現代人特別關注睡眠質素，因為這是人類還未能克服的生理限制，缺乏睡眠會為生理及心理帶來嚴重的負面影響。而Vollebak所研發的「Deep Sleep Cocoon」更是特別為太空環境而設。Vollebak認為，在地球上我們可以隨時得到良好的睡眠條件，但在太空卻不能保證，例如太空人每天經歷16次日出，根本不可能進入深度睡眠，會影響著人體的認知能力和機能，因為進入深度睡眠才能提升人體的免疫力，甚至神經、骨骼和肌肉系統的恢復，進而保持良好的情緒、心理狀態與記憶力。 即使不在太空，長時間在白晝也會出現在地球極地，所以這個議題並非不設實際，而「Deep Sleep Cocoon」專為噪音和光線而難以入睡的空間而設計。

參考了木蝨的身體結構而設計（圖片：Vollebak）

「Deep Sleep Cocoon」最特別的設計是其繭形兜帽，設計概念參考了木蝨的身體結構，這太空兜帽由五個部分組成，可以向下摺疊覆蓋整個臉部。兜帽部分與外套所用的材質不同，除了有遮陽作用，由透氣織物製成，穿著者可以看到出面，但外面卻望不到遮著的面部。至於外套其他部分則由三層織物製成，兼具防水防風作用以及基本的保暖功能。Vollebak的研究發現，在太空環境下，人的睡眠習慣有所改變，「Deep Sleep Cocoon」的功能更是要為此而設：「在工業革命引入人造光之前，人們每天睡幾次覺；而對很多游牧民族而言，他們更是白天、黑夜都會睡覺，睡覺和醒來的頻率更高，這正如太空人輪班睡眠的模式。」所以「Deep Sleep Cocoon」的設計主要保留一定的太空衣功能，卻有著良好的舒適度，可以馬上轉換形態變成睡袋般。而且在太空所有物資都相當緊絀，所有的裝備都需要具備多功能，包括每天所穿的衣服。「Deep Sleep Cocoon」在 Vollebak 網上有售（$895美元)，除了上太空，在地球上的惡劣環境如極地、高山甚至是繁囂的城市或者也能派上用場。