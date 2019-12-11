幾種方法教你完美配襯衣櫥裡的Cardigan

提到針織Cardigan，就會聯想到學生時期的校服裝束，或者是上了年紀的大叔才會穿的那種造型。其實Cardigan只是一種統稱，細分之下有不同的款式、設計、鈕扣等，只要花點心思，一件簡單的Cardigan也可以變化出多款的造型來迎合不同的場合。

Credit: David Gandy for Marks & Spencer 要找到適合自己的Cardigan的方法很大程度上取決於你希望要達到的造型效果。 如果要塑造輕鬆或休閒的造型，可以嘗試寬鬆的設計。 如果你想穿的衣服看起來更光鮮，應考慮穿著更貼身剪裁的Cardigan。 無論你選擇哪種款式，合身是大前提，否則可能會出現比例上的問題。

Credit: Mango 西裝層次穿法 正式的辦公室裝束經常只有西裝恤衫領呔，但其實你大可以加件薄身的V領Cardigan在西裝內，加多層layer除了增加層次感外，更比起一般的waistcoat來得輕鬆休閒，在溫度低的季節這絕對是個好方法。

Credit: Famous Outfits 戶外休閒造型 另一款較多人認識的Cardigan莫過於披肩領（Shawl Collar），這款式通常較casual，但也因應其織法而定。例如Cable Knit就帶有質感而且更粗礦，適合與牛仔褲隆、chino和格仔恤衫或是T恤配襯；較幼細的織法就可以與恤衫領呔同穿來替代平日的西裝褸，同樣斯文大方。

長身（過膝）款式

最後要介紹的這款長身Cardigan，沒有一定身高都不會穿得好看。其舒適的輪廓能給人輕鬆的感覺，非常適合週末穿著。下身適合與一條緊身的牛仔褲最適合不過。