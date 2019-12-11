Banksy觸動心靈短片「God bless Birmingham」，體現感官上之美

藝術的本質到底是甚麼，這個或者是觀點與角度的問題。而近年我們都頻頻見到比較「進取」的藝術作品，不論是早前被吃掉了的「牆上的香蕉」，還是去年碎掉的氣球女孩，而且它們都炙手可熱、有價有市。不過，繼氣球女孩後，Banksy日前又有新作，這件藝術作品並非天價，卻是無價。

「God bless Birmingham.」（來源：Instagram/Banksy） 過去一天，Banksy在Instagram發布了一段名為「God bless Birmingham.」的短片，一開始是一位無家可歸的流浪漢坐在長椅上喝水，然後整理一下隨身袋子成為枕頭，就躺在長椅上準備進睡，接著的背景音樂更是亮點，是經典的聖誕曲目〈I’ll Be Home for Christmas〉，由女聲悠揚唱出，隨即鏡頭慢慢Zoom Out，進入畫面的正是Banksy筆下的馴鹿，接連著長椅恍如在拉鹿車，而流浪漢就睡著回家過聖誕吧⋯⋯

影片一發布，直至今天已超過了三百萬個觀看次數，短短一分鐘的短片，當然極具意境、氣氛，甚至配樂、節奏、鋪排都恰到好處。有人覺得，這是一份相當觸動心靈的聖誕禮物，它是不是旨在要大眾關心冬日的街上，有著不少流浪漢無家可歸的議題？還是在情感上抒發出絲絲的悲愁？這正好令觀眾們思考一下藝術到底是甚麼。而前設是，Banksy的作品已有價有市；碎掉氣球女孩一舉周所周知；這些是否都是現代藝術的闡釋？藝術與美學又是否掛勾？需要蘊含如哲學家們所關心的美、道德上的美？「美學」（Aesthetics）一字源於希臘語「Aisthetikos」，意指感官上的感受，相比起視覺主導、標準不一的審美觀，有一種美是人人都能感受得到的，這正是「God bless Birmingham.」吸引人心之處。